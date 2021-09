Helten Heggebø har scoret i fire på rad: – Et sykt adrenalinkick

Aune Heggebø brukte ni berøringer på å sende Brann til himmels og nærmere et nytt år i Eliteserien.

Her klikker det bak Lillestrøms mål – fordi Aune Heggebø (armen opp) sendte Brann til himmels med 3–2 i berg-og-dal-banen av en fotballkamp.

11. sep. 2021 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

LILLESTRØM – BRANN 2–3

Lillestrøm: Aune Heggebø (20) fikk ballen rundt midtbanen og begynte å bevege seg mot mål. Bergenseren gikk, gikk, gikk og gikk – til skuddet kom på den niende ballberøringen.

Det suste i mål, til 3–2, sterke scener foran bortetribunen og en stor dose nytt håp om overlevelse i Eliteserien.

– Da jeg fikk ballen inn, var det blackout. Jeg fikk et sykt adrenalinkick og bare løp til fansen. Det var en sinnssyk følelse, sier Heggebø.

Heggebø dyttes frem av Sivert Heltne Nilsen under feiringen med bortesupporterne etter kampslutt.

Heggebø feiret med blant andre supporterkoordinator Morten Talhaug (i svart) og Marcus Borgen Ejankowski (bøttehatt)

Kalles «tanksen»

Heggebø selv lo av sammenlikningen, svarte motvillig at den med Haaland traff bedre enn Gerrard og understrekt tydelig og smilende:

– Jeg skal ikke ha noen overskrift om at jeg kaller meg Braut Haaland nå. Jeg gjør ikke det!

I intervjuet med BT kommer lagkompis Fredrik Pallesen Knudsen forbi. Han griper om Heggebø og kaller ham tanksen – noe også trener Eirik Horneland gjentar.

– Han er den lille tanksen. Råsterk, veldig rett på og villig til å lide i front. Han måtte ta mye bank alene i front, men mukket ikke. Da er det deilig at det ble kronet med en vinnermål, sier Horneland.

– For et gjennombrudd

Branns nye helt har gjort det de færreste trodde: Scoret i fire kamper på rad.

– Det er jevnt arbeid over mange år som ligger bak. Det er jo dette jeg jobber med, liksom, så det er ikke overraskende, sier Heggebø, som likevel medgir at raidet hans før 3–2 overrasket også ham selv.

Totalt har han fem mål denne sesongen.

– For et gjennombrudd, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

– Jeg var skeptisk til om han kom til å ta nivået, men den skepsisen har han motbevist til de grader. Og målet var fantastisk, sier Huseklepp.

Heggebø sier han prøver å holde seg unna både positiv og negativ feedback i avisen.

– Jeg bruker ikke så mye tid på det, for å være helt ærlig, sier Heggebø.

Slike scener har vært sjeldne på bortebane for Brann det siste året. Lørdag kom de flere ganger.

Horneland: Umulig å finne en bedre spiss

Brann-treneren sier han skjønte allerede i vinter at Heggebø var god nok til å levere i Eliteserien, men påpeker at ting har tatt litt tid på grunn av formsvikt og skader.

– Hadde han spilt hele året kunne han endt opp med 12–13 scoringer i år.

– Men han har overrasket mange som har fulgt Brann?

– Ja, det skjønner jeg, for mange har kun ropt etter en ny spiss, men å finne en bedre spiss enn Heggebø har jeg sagt til det kjedsommelige at er umulig for oss, sier Horneland.

Finnes første på åtte år

Om det har gått kort tid fra forrige Heggebø-scoring, er det en helt annen sak med Branns forrige borteseier.

Du kan telle på måten du vil: Ni og en halv måned, ti bortekamper eller 292 dager.

Da seieren endelig kom, bidro også Bård Finne. Igjen er det bare å telle seg tilbake. Finnes forrige mål for Brann kom da han var tenåring – i juni 2013.

Det var kvelden han scoret tre mot Sandnes Ulf, men ble pepet ut fra tribunen – fordi han ikke ville forlenge kontrakten i Bergen.

Åtte år i fire klubber og tre land senere, scoret Finne igjen i Brann-drakt.

Full kok etter Heggebøs mål.

Taylor startet showet

Sist Brann vant borte, var det Rosenborg som ble slått.

Da skjøt Robert Taylor ballen i krysset fra langt hold. Også mot Lillestrøm laget Taylor åpningsmålet, men denne gang var det nok å dytte ballen inn.

På tribunen virket det å være uoffisielt østlandsmesterskap i sinte rop og banning. Én meldte høyt at han ville gå hjem da dommeren blåste til pause.

Samtidig kom en begeistret dom fra Huseklepp om Branns omgang.

– Perfekt inngang til kampen. Perfekt gjennomføring med tanke på situasjonen Brann er i. Det er slik som dette de må spille om de skal overleve, sier Huseklepp.

Du skal være god for å ramse opp alle som har stått i Branns mål de siste årene, men navnet Lennart Grill er ikke det verste å huske. Han fikk debuten mot LSK og lykkønskninger fra Fredrik Pallesen Knudsen.

Gave fra eks-spillere

Men det startet røft: Først en enorm Lillestrøm-mulighet, så et annullert mål. Deretter kunne Brann tatt ledelsen da debutant Japhet Sery Larsen kom til skudd og nesten traff.

Brann fikk god og kanskje viktig hjelp fra gamle spillere lørdag kveld. Veton Berisha scoret to og Viljar Vevatne ett da Viking slo Branns bunnrival Stabæk noen kilometer unna Åråsen.

Dermed er ikke Brann sist på tabellen lenger. Det er det Stabæk som er.