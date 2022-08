Barca-sjefen fyrte opp under rykter: – Hvem liker ikke Silva og Haaland?

BARCELONA (VG) I mars forsøkte Barcelona-trener Xavi Hernandez (42) å overbevise Erling Braut Haaland (22) om å signere for klubben under et møte i Tyskland. Onsdag uttrykte spanjolen igjen begeistring for jærbuen.

HAR VÆRT ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland kunne velge og vrake i tilbud før overgangen fra Borussia Dortmund i sommer. Her er 22-åringen på Camp Nou onsdag kveld.

Xavi møtte pressen etter veldedighetskampen mot Manchester City onsdag kveld.

I et slitt, men historisk rom hvor legender som nederlandske Johan Cruyff, brasilianske Ronaldo, kunstneren Ronaldinho og argentinske Lionel Messi tidligere har møtt pressen flere ganger, satte Xavi og Pep Guardiola (51) seg ned sammen foran rundt 70 reportere.

Med et 20-talls TV-kameraer oppstilt på en rekke bakerst i salen begynte de to trenerne å ta imot spørsmål. Flere av dem handlet om Manchester City-spilleren Bernardo Silva (28) som er knyttet til en overgang fra Manchester City til Barcelona.

– Hvem liker ikke Bernardo Silva, Kevin De Bruyne og Haaland? gliser Xavi, mens Guardiola kikker på ham.

PÅ CAMP NOU: Xavi og Pep Guardiola stilte med lagene sine til inntekt for ALS-forskning og til ære for ALS-syke Juan Carlos Unzué (i midten).

Xavi er en av spansk fotballhistories mest meritterte spillere. Nå er 42-åringen sentral i gjenoppbyggingen av Catalonias stolthet. I den forbindelse forsøkte både Xavi og klubbpresident Joan Laporta å hente Haaland til byen foran denne sesongen, men i stedet var det Guardiola og City som vant kampen om nordmannens signatur.

Det har Guardiola flere ganger uttrykt at han er glad for, mens Barcelona har hentet flere andre spillere til klubben - til tross for at de står i gjeld til knærne, står i fare for å gå konkurs og har slitt med å få registrert flere spillere.

Robert Lewandowski (34) sa ja til rollen Haaland trolig kunne fått, mens Raphinha (25), Andreas Christensen (26), Franck Kessié (25) og Jules Koundé (23) er hentet inn i tillegg.

– Barcelona har gjort gode signeringer. De har en veldig bred tropp og de har gjort et veldig godt inntrykk på meg. Xavi kan mye og kommer til å gjøre det veldig bra. Han elsker klubben, og jeg ønsker Barca alt godt, sier Guardiola.

GODE KOMPISER: Pep Guardiola var mannen som fikk ut potensialet til Xavi som fotballspiller. Nå har sistnevnte tatt over trenerjobben i Barcelona. Onsdag møttes de til kamp.

City-manageren må på sin side leve i uvisshet frem til overgangsvinduet stenger 1. september når det gjelder Bernardo Silva. Barcelona har angivelig forsøkt å kjøpe den fotballkloke portugiseren i lang tid. Uttalelsene her på Camp Nou tyder på at sagaen foreløpig ikke er avgjort.

– Han er en veldig viktig spiller for City, som kan utgjøre en forskjell. Jeg liker ham fordi det er få andre som han. Men det kommer an på City, sier Xavi, mens Guardiola kikker på ham.

– Jeg er ikke personen til å si til Bernardo at han må glemme noe som helst. Han er vår spiller og vi ønsker ham for han er superviktig, men jeg vil ikke ha spillere som er ulykkelige hos oss, forteller Guardiola.

ØNSKET: Bernardo Silva kan ta over Frenkie de Jongs posisjon på midtbanen til Barcelona. Under veldedighetskampen på Camp Nou var duoen i flere dueller.

Klubbdirektør Ferran Soriano var også til stede på Camp Nou. City-sjefen hevder at Silva ikke er til salgs.

– Vi vil ha ham og klubben vil ha ham. Hvis det kommer et bud og begge klubbene blir enige, så får vi se. Men som Ferran Soriano sa: Vi har syv-åtte dager igjen av overgangsmarkedet. Hvis en spiller som Bernardo forsvinner, må vi ut og handle, forteller Guardiola.

– Akkurat nå er ikke dét enkelt. Og når alt dette er sagt, så må jeg innrømme at Bernardo liker Barcelona.

Etter 3–3-matchen på Camp Nou, hvor Haaland skaffet straffespark på overtid og norske Oscar Bobb (19) debuterte for engelskmennene, gikk turen hjem til Manchester torsdag morgen. Etter ett poeng borte mot Newcastle i Premier League sist helg, jakter de lyseblå seier mot Crystal Palace lørdag klokken 16.00 på Etihad Stadium.