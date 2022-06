Sander Berge bekrefter kjæreste – ble spleiset av Alexander Sørloth

ULLEVAAL STADION (VG) Sander Berge (24) var skuffet etter 0–0 mot Slovenia, men røper at det går bra utenfor banen: Han kan nemlig avsløre at han ikke er singel.

GLIS: Sander Berge var i godt humør på pressekonferansen i Serbia, og hadde også et lite smil på lur selv om han var skuffet etter uavgjort mot Slovenia.

10. juni 2022 00:16 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Som sistemann ut til spillerbussen stilte 24-åringen tålmodig og høflig opp på alt pressen lurte på, til og med spørsmål om egen sivilstatus.

Han ler litt av de forsøksvis oppmuntrende ordene om at han i det minste kan søke trøst hos kjæresten, som var til stede på kampen torsdag kveld.

– Det blir jo ikke hjem til henne da, men med gutta, ler Berge, og legger til:

– Det hadde vært fint å ha med henne dit, ja.

Til tross for at det ikke ville seg på banen, kunne Sander Berge etter litt press avsløre at han har funnet lykken på hjemmebane.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet, men etter kampen mot Slovenia bekrefter han at han har funnet lykken med Julie Karlsen fra Vesterålen i Nord-Norge.

Karlsen, som har over 16 000 følgere på Instagram, la i mars ut et bilde hvor hun poserte sammen med Sander Berge etter 9–0-nedsablingen av Armenia på Ullevaal stadion:

De har lenge lagt ut bilder sammen i sosiale medier, blant annet det vedlagte bildet.

«Lovely» kommenterte lagkamerat Erling Braut Haaland på et bilde Sander Berge la ut på Instagram, men det er annen norsk spiss som fortjener mesteparten av æren for parforholdet.

Det ville seg ikke for Alexander Sørloth og de andre på Ullevaal-matta på torsdag, men utenfor banen kan han notere seg for en klokkeklar assist.

Sammen med kjæresten Lena Selnes, som er en god venninne av Karlsen, bidro han nemlig sterkt til forholdet da han i fjor spleiset Berge og Karlsen, som deretter har vært i et forhold i en stund.

Sammen med kjæresten Lena Selnes, som er en god venninne av Karlsen, bidro han nemlig sterkt til forholdet da han i fjor spleiset Berge og Karlsen, som har vært i et forhold en stund.

– Så det skal han ha for, sier Berge til VG.

– Jeg fortjener mesteparten av æren, sier Sørloths kjæreste, Lena Selnes, til VG.