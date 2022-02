Grevstad om et salg av deler av Stadion: – En fantastisk mulighet

Tidligere styreleder i Brann, Birger Grevstad jr., håper medlemmene bestemmer seg for å selge deler av Brann Stadion.

– Dette er en fantastisk mulighet for klubben, sier Birger Grevstad jr., tidligere styreleder i Brann.

Nå nettopp

Selskapet Union Real Estate Fund AS har kommet med et bud på 185 millioner kroner for den delen av Stadion som i dag er utleid til eksterne leietakere.

Torsdag kveld ble det avholdt et medlemsmøte på Brann Stadion, der et eventuelt salg ble diskutert.