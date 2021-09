England brukte alle reservene: Jesse Lingard dominerte i ny utklassing

(England – Andorra 4–0) England stilte med et helt nytt lag – 11 nye spillere – og fortsatte seiersgangen mot VM i Qatar. For EM-vrakede Jesse Lingard ble det en stor kveld, mens Bukayo Saka fikk et godt gjensyn med Wembley.

DAGENS MANN: Jesse Lingard med to mål og en assist på Wembley.

5. sep. 2021 19:52 Sist oppdatert 11 minutter siden

Lingard har ikke scoret for det engelske landslaget på nærmere tre år. Men etter 17 minutter mot lavtliggende Andorra lykkes det for Manchester United-reserven.

Skuddet gikk via innsiden av kneet til Sandefjords Andorra-stopper, Marc Vales, og inn i hjørnet. Lingard får ikke mange sjanser av Ole Gunnar Solskjær i United, men leverte en stor vår på låneopphold i West Ham. Det holdt akkurat ikke til EM-plass i mesterskapet på hjemmebane.

England hadde hele spillet, men klarte ikke å skape mange klare sjanser mot Vales og Andorra som denne uken vant en av sine sjeldne seire. Marc Vales scoret begge målene da San Marino ble slått 2–0.

Etter en time med bare en scoring valgte Gareth Southgate å sette inn tre av sine største stjerner fra 4–0-seieren over Ungarn i Budapest onsdag.

Harry Kane kom inn for det debuterende bursdagsbarnet, Patrick Bamford, og fikk med seg Jack Grealish og Mason Mount inn på Wembley-matten.

10 minutter senere fikk England-manageren betalt.

Grealish fant Mount inne i feltet, Tottenhams playmaker ble felt, dommeren pekte på straffemerket, og Harry Kane var dødelig effektiv. 2–0.

Grealish, Mount og Kane fortsatte å skape tid og rom i et stadig mer slitent Andorra-forsvar. Førstnevnte dro opp et nytt angrep hvor Lingard fikk rom å boltre seg på etter en pasning fra Bukayo Saka.

Fra 16-meteren satte han ballen inn i det lengste hjørnet via hanskespissene til Andorra-keeper Josep Gomes. 3–0.

Så var det tid for en servering fra Jesse Lingard. Han traff hodet til Saka perfekt etter en corner. Arsenal-spilleren, som misset i straffekonken i EM-finalen, feilet ikke. Saka scoret på 20-årsdagen og fikk en hjertelig mottagelse av hjemmepublikummet.

– Det viser hvor stolte de er av meg og det betyr mye, sier Saka til ITV.

SAKA-JUBEL: Tilbake på Wembley leverte Bukayo Saka scoring og assist. Her feirer han med Mason Mount.

– Jeg er virkelig glad for måten jeg ble mottatt på. Det viser hvor stolte folk er av meg og det betyr veldig mye. Det utgjør en stor forskjell for meg, sier Saka i intervjuet med ITV etter kampen. Ifølge BBC er han den første Arsenal-spilleren som både scorer og legger målgivende i en landskamp på Wembley siden Ian Wright i 1997.

Dermed leder England VM-gruppen helt suverent med fem strake seire og 17–1 i målforskjell. Onsdag venter Robert Lewandowski og Polen i Warszawa.

Dette var også den 52. kvalifiseringskampen på rad for «Three Lions» uten tap – 42 seire og 10 uavgjorte siden 2009 med en målforskjell på 154–22.