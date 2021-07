Sekunder etter byttet sendte hun Sandviken til tabelltopp

Maria Brochmann hadde allerede bestemt seg da hun ble byttet inn. Der skulle hun bare score.

Her setter Maria Brochmann 1–0 i toppkampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

17. juli 2021 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

Rosenborg – Sandviken 0–2 (0–0)

Det sto 0–0 etter en times spill, i en knalljevn toppkamp. Sandviken fikk hjørnespark, og fra benken kom Maria Brochmann inn. Hun hadde én tanke i hodet:

– «Nå skal jeg inn og score mål på den corneren», gjenforteller Brochmann.

På sine første sekunder på banen kriget hun seg frem og stanget Sandviken i ledelsen og til tabelltopp. Brochmann ble nærmest overfalt av jublende lagkamerater.

– Det er utrolig deilig. Mye adrenalin og glede. Det er dødsdeilig å ta hjem den seieren.

Her jubler Sandviken-spillerne for 1–0. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Brochmann var et planlagt bytte, men trener Alexander Straus sier de jobbet hardt for å få det gjennomført så fort de fikk hjørnespark.

– Det var ikke tilfeldig at Maria scoret der. På akkurat de dødballsituasjonene er hun kanskje den beste i Norge, sier treneren.

Fakta Rosenborg – Sandviken (0–2) Toppserien, 9. serierunde, Koteng Arena 1–0 Vilde Hasund (31. min), 2–0 Guro Bergsvand (53. min), 3–0 Marit Bratberg Lund (68. min) Mål: 0–1 Maria Brochmann (66. min), 0–2 Ingrid M. Spord (86. min) Gule kort: Ingrid Marie Spord (Sandviken), Ina Vårhus (Rosenborg). Sandviken (3–4–3): Sandra Stavenes – Tuva Hansen (K), Guro Bergsvand, Marthine Østenstad – Ingrid Ryland (Ingrid Stenevik fra 90 minutter), Ingrid Marie Spord, Lisa Fjeldstad Naalsund, Marit Bratberg Lund – Elisabeth Terland, Kennya Cordner (Maria Brochmann fra 65 minutter), Vilde Hasund Vis mer

– Frysninger og nesten tårer i øynene

Straus mener det var en jevnspilt kamp den første timen. Målet ga imidlertid bergenserne en skikkelig vitamininnsprøyting.

20 minutter senere var det Ingrid Marie Spords tur. Midtbanespilleren fikk ballen på hjørnet av 16-meteren, og fra skrått hold prikket hun ballen vakkert i lengste kryss.

– Med alle spillerne som jublet rundt meg, kjente jeg virkelig på det laget vi er. Jeg får frysninger når jeg snakker om det nå, det er nesten så jeg får tårer i øynene. Det er disse opplevelsene man jobber for hver dag, sier Spord med tydelig gåsehud nedover armene.

Ingrid Marie Spord jubler for 2–0 med lagkameratene. Hun får gåsehud når hun forteller om målet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Etter 2–0–målet hadde Rosenborg enkelte sjanser, men klarte aldri å være noen trussel for at tre poeng ble med hjem til Bergen. Spord mener det var en fullt fortjent seier.

– I dag viser vi at vi at vi rett og slett er et topplag.

– God følelse å ta pause på topp

Sandviken ligger nå ett poeng over Rosenborg når Toppserien går inn i sommerpausen.

– Det er så deilig det. Det er en sånn lettelse og en god følelse å ta pause på topp. Det er der vi skal være. Jeg vet hvordan det er å vinne Toppserien, jeg har gjort det før med Lillestrøm.

– Står du med samme følelse nå som da du jaktet gull den gang?

– Det gir i alle fall en ro å gjøre det så bra som vi gjør det. Vi vet vi vinner, bare vi er på vårt beste. Nå gjelder det å holde på den gode følelsen og ikke la seg stresse.

Trener Straus mener denne kampen viste at han har en voksen og rutinert gjeng med spillere.

– Vi vet det ikke deles ut noen medaljer etter halvspilt sesong. Det er viktig at vi klarer å nullstille oss når vi nå får kost oss et par dager. Så skal vi jobbe oss inn igjen for å bli klare til høstsesongen.