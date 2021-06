Ikke en eneste person hadde på seg Brann-drakt på Fotballpuben. – Fansen har resignert.

– Før ble jeg sint og forbannet når Brann tapte. Nå er jeg nærmest likegyldig, sier Lars Roger Foldnes.

– Jeg gidder ikke dette mer, sa Lars Roger Foldnes (til h.) idet dommeren blåste av kampen. Til v.: Bjarte Kvinge Tvedt og Therese Thorsen.

Nå nettopp

Det er glissent og relativt stille på Fotballpubens uteservering. Nok en skuffelse av en Brann-kamp er over. Brann skapte nesten ingenting og det endte med tap mot Haugesund.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har fremdeles et syltynt håp om at de skal klare å holde plassen i Eliteserien, men jeg tviler på det, sier Bjarte Kvinge Tvedt.

Han er skuffet og lei, men mest av alt kjenner han på likegyldighet.

Åtte tap på ti kamper. Brann har tapt så mange kamper at han nesten ikke bryr seg lenger.

– Interessen har forsvunnet

– Fansen har resignert. Det er ikke en eneste med Brann-drakt her i dag. Det tror jeg er første gang i historien, sier Frank Binner, daglig leder på Fotballpuben.

Han lengter tilbake til tiden da stemningen sto i taket og køen av Brann-fans som ville inn, buktet seg nedover Vestre Torggate.

– Den gangen var det engasjement og fest rundt kampene. På det meste var det nesten 200 personer her. Nå har interessen nærmest forsvunnet, forteller han.

Med tøffe kamper i seriestarten, var Binner innstilt på at Brann kom til å tape.

Ikke akkurat hæla i taket på Fotballpuben torsdag kveld. Foto: Tuva Åserud

– Jeg hadde vært fornøyd med tre poeng etter de fem første kampene. Det jeg synes er tungt er at de bare fortsetter å tape mot middelmådige lag, sukker han.

– Joshua King er ledig

Lars Roger Foldnes har vært Brann-fan i en årrekke. Han tror ikke Kåre Ingebrigtsen er den rette mannen til å trene Brann.

– Når et lag taper så mange kamper, så er det åpenbart at treneren gjør en dårlig jobb. Han må vekk, mener Foldnes.

Tvedt tror det må en investor på banen.

– Brann trenger penger til å kjøpe spillere. Joshua King er ledig. Hva med å kjøpe han? Det hadde fått tilbake litt av engasjementet og gleden med fotball, tror Tvedt.

Han mener også at Brann bør satse mer på unge spillere.

– Det er for mange avdankede spillere på laget. De unge må få mer spilletid. Det tror jeg vil være bra for Brann på sikt, sier han.

– Damene må redde byens ære

Tvedt savner å gå på Stadion og se Brann vinne kamper.

– Kanskje det må et damelag til for at det skal bli gøy å gå på kamp igjen, sier Tvedt og viser til at Sandviken og Brann har hatt samtaler om å slå seg sammen.

– Sandviken leder serien og har vunnet alle sine kamper. Kanskje det er damene som må redde byens ære, sier han.