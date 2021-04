Start har kuttet agentutgifter med fire millioner kroner

I 2018 var Start en av eliteserieklubbene i Norge som brukte mest på agenter. I 2020 var det kun Mjøndalen som brukte mindre.

Mohamed El Makrini var en av fem Start-overganger i 2020 som utløste utbetaling fra klubb til agent. Foto: Bjorvand, Jim Rune

31. mars 2021 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

KRISTIANSAND: – Det sier noe om at det var langt flere overganger i 2018 enn nå, og at lønnsnivået har vært høyere enn det er nå, sier sportslig leder Atle Roar Håland til Fædrelandsvennen.

Nylig publiserte Norges Fotballforbunds formidlerrapporten for 2020 - en oversikt over klubbenes utbetalinger til agentbransjen. Den viser at Starts kostnader til såkalte formidlere er langt lavere enn det har vært. Utbetalingene skjer i forbindelse med kjøp av spillere.