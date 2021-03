AaFK har satt ny medlemsrekord etter vervekampanje

AaFKs medlemsrekord fra 2003 er passert med god margin.

Partneransvarlig Sarah Isabella Aarøe er godt fornøyd med medlemsveksten. Foto: Srdan Mudrinic

6 minutter siden

AaFK har sine 5. mars hatt en vervekampanje for å øke antallet medlemmer i klubben. Det ble satt et hårete mål om å skaffe seg 1500 nye medlemmer, slik at det totale antallet passerte 2000 medlemmer.

Det første målet var å slå den forrige medlemsrekorden fra 2003, som var på 925 medlemmer. Mandag formiddag har medlemstallet kommet seg nesten opp på 1200 totalt sett. Det betyr at klubben har fått inn rundt 700 medlemmer på litt over to uker.