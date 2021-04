MFK åpner for publikum – slik får du billett

Molde Fotballklubb kan slippe inn 600 tilskuere i treningskampen mot Stjørdals/Blink.

Serieavslutninga mot Sarpsborg 19. desember var forrige kamp med publikum på tribunene på Aker stadion. Her gir keeper Andreas Linde bort drakt og hansker til en ung supporter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

9 minutter siden

MFK spiller årets første treningskamp hjemme mot 1. divisjonsklubben lørdag klokka 14.30. Så langt har det vært opplyst at kampen går uten tilskuere. Nå bekrefter klubben at det åpnes for 600 supportere. Også flere andre norske toppklubber slipper inn publikum på sine kamper i helga.