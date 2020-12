Nytt tap for Chelsea: Senket av Neto på overtid

(Wolverhampton – Chelsea 2–1) Det så ut til å bli uavgjort mellom Wolverhampton og Chelsea, men fire minutter på overtid dukket Pedro Neto opp og sikret hjemmelaget seieren.

WOLVES-JUBEL: Pedro Neto omfavnes av lagkameratene etter overtidsscoringen. Foto: Michael Steele / PA Wire

15. des. 2020 20:58 Sist oppdatert nå nettopp

Wolverhampton trodde de fikk muligheten til å avgjøre kampen fra straffemerket ti minutter før slutt, men VAR-sjekken endte med at dommer Stuart Atwell mente det ikke var nok kontakt da Pedro Neto gikk ned i boksen.

Neto ga seg imidlertid ikke med det og fire minutter på overtid satte han inn den avgjørende scoringen. Portugiseren utfordret Kurt Zouma fint og skjøt hardt ned i lengste hjørne.

Etter helgens tap borte mot Chelsea har Frank Lampards menn nå tapt to kamper på rad, etter å ha vært ubeseiret i de siste ni Premier League-kampene før det.

Det er første gang Chelsea har tapt to Premier League-kamper på rad på rimelig nøyaktig ett år. Sist det skjedde var etter tap borte mot nettopp Everton og Bournemouth 7. og 14. desember i fjor.

DEPPET: Thiago Silva måtte skuffet se at Wolverhampton tok ledelsen på overtid. Foto: Tim Keeton / PA Wire

Mens det har gått 183 minutter mellom hver scoring for Tammy Abraham og 199 minutter mellom hver Timo Werner-scoring denne sesongen, har Olivier Giroud virkelig vært brennhet foran mål.

Chelsea-spissen var å regne som en reserveløsning før sesongen, men etter storspill de siste ukene har han spilt seg inn som et førstevalg på spissplass og fikk igjen sjansen fra start borte mot Wolverhampton.

71 minutter ble det for Giroud og da ble det ikke overraskende også en scoring for franskmannen, som har scoret åtte mål på på 523 minutter i alle turneringer denne sesongen - altså en scoring hvert 65. minutt.

NY SCORING: Olivier Giroud sendte Chelsea i føringen. Foto: RUI VIEIRA / POOL

Giroud sendte Chelsea i føringen med et godt volleytreff tre minutter ut i andre omgang, etter at Rui Patricio ikke klarte å holde ballen og ikke fikk kontroll på ballen før den hadde rullet én centimeter eller to over streken.

Det var imidlertid ikke nok til å sikre Chelsea seier og noen timer på tabelltopp, for etter 65 minutter var det Daniel Podence sin tur til å vise seg frem. Etter noen fine finter inne i feltet fikk han skutt, og ballen gikk via Reece James og bak en utspilt Éduoard Mendy i Chelsea-målet.

UTLIGNET: Daniel Podence utlignet for hjemmelaget. Foto: MICHAEL STEELE / POOL

Både Wolverhampton og Chelsea kom fra knepne 1–0-tap i helgen og var ute etter å komme seg tilbake på seierssporet tirsdag kveld.

For Chelsea var det også en mulighet til å låne tabelltoppen frem til onsdagens toppkamp mellom Liverpool og Tottenham, men det ble ikke noe fyrverkeri fra start.

Først i det siste minuttet av den første omgangen kom den første virkelige sjansen i kampen. Med en enorm spenst raget Kurt Zouma klart høyest inne i feltet på et hjørnespark og franskmannen fikk også mye kraft i headingen fra syv meter. Han måtte imidlertid se at ballen smalt i tverrliggeren og ned i beina til Olivier Giroud, som ikke rakk å reagere tidsnok til å få styrt ballen i mål fra to meter.

Dermed var det 0–0 til pause, men det hadde kun gått tre minutter av andre omgang da Olivier Giroud sendte Chelsea i føringen.

Franskmannen klinket til på volley fra seks meter etter et innlegg og skuddet var såpass hardt at keeper Rui Patricio ikke klarte å holde ballen.

Daniel Podence utlignet halvveis i andre omgang, og på overtid avgjorde Pedro Neto kampen til fordel for Wolverhampton.