Gulbrandsen etter rasismepåstandene mot fjerdedommeren: – Helt sykt

Oppgjøret mellom PSG og Istanbul Basaksehir ble avbrutt før kvarteret var spilt. Fjerdedommeren skal angivelig skal ha kommet med en rasistisk kommentar mot assistenttrener Pierre Webo, og Basaksehir nektet å fortsette.

8. des. 2020 21:32 Sist oppdatert i går 23:56

Sent tirsdag kveld meldte UEFA at kampen spilles med nye dommere onsdag kveld med avspark kl. 18.55 norsk tid, og at episoden naturlig nok vil bli grundig etterforsket.

Fredrik Gulbrandsen spilte fra start for den tyrkiske klubben. Før kvarteret var spilt oppsto situasjonen som skapte kaos på Parc des Princes i Paris.

– Helt sykt, sier Gulbrandsen til VG et par timer etter skandalen oppsto i den siste gruppespillkampen i Champions League.

Assistenttrener Pierre Webo skal ha blitt utsatt for en rasistisk kommentar fra fjerdedommeren i forbindelse med at han ble vist bort fra benken til Basaksehir.

TV-bildene fra kampen, med god lyd ettersom det selvfølgelig ikke var tilskuere til stede, levnet ingen tvil om hva Webo mente han ble utsatt for.

– Hvorfor sa du «negro», hvorfor sa du «negro», gjentok Webo flere ganger henvendt mot fjerdedommer Sebastian Colţescu fra Romania.

Innbytter Demba Ba reagerte også voldsomt mot fjerdedommeren, og konfronterte ham med hva som angivelig var blitt sagt mot Webo.

En teori er at det rumenske dommerteamet har kommunisert seg imellom med bruken av ordet «negru» – som betyr «svart» – når fjerdedommeren skal ha pekt ut hvem som skulle få rødt kort i Basaksehir-leiren.

Ifølge den rumenske journalisten Emanuel Rosu sa fjerdedommeren noe som kan oversettes med «Han svarte der borte. Gå og sjekk hvem han er. Han svarte der, det er ikke mulig å oppføre seg slik».

fullscreen next FORBANNET: Pierre Webo (t.h.) har fått rødt kort av dommer Ovidiu Hategan. Til venstre på bildet skimtes fjerdedommeren. 1 av 4 Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Det var i det 13. minutt at Fredrik Gulbrandsen ble felt av PSGs Presnel Kimpembe, og det skapte voldsomme reaksjoner fra den tyrkiske benken.

I tumultene som oppsto etterpå delte dommeren ut rødt kort til Webo.

– Vi aksepterer ikke deg, vi vil ikke ha deg. Du er en rasist, vi vil ikke ha deg, kjeftet Istanbul Basaksehir-trener Okan Buruk mot fjerdedommeren.

Også Gulbrandsen var involvert i en opphetet diskusjon med PSG-trener Thomas Tuchel, og den norske spissen forklarte følgende til Tuchel mens han gestikulerte:

– Jeg hørte ikke at han sa det. Men han sa at han sa det.

Istanbul Basaksehir-spillerne nektet å fortsette kampen. Etter noen minutter forlot de banen og ruslet i garderoben. Klubben nektet angivelig å sende spillerne ut på banen igjen før fjerdedommeren var fjernet.

UEFA-skal ha forsøkt å flytte fjerdedommeren over i VAR-bussen, men det tyrkiske laget nektet å godta det.

Sent tirsdag kveld la PSGs stjernespiss Kylian Mbappé ut følgende melding på Twitter:

«Si nei til rasisme! M. Webo vi støtter deg».

Også Tyrkias president Recep Erdogan har skrevet på Twitter om episoden i Paris:

«Jeg fordømmer sterkt de rasistiske utbruddene mot Pierre Webo, og jeg tror at UEFA kommer til å ta nødvendige grep. Vi er ubetinget motstander av rasisme og diskriminering i idretten og alle aspekter i livet.»

Norsk dommerobservatør

Tidligere dommer Jon Skjervold var satt opp som UEFAs dommerobservatør i kampen.

– Jeg er på stadion fordi jeg har et offisielt verv fra UEFA, men jeg kan ikke si noe om situasjonen. Det blir UEFA som må uttale seg om dette, sa en ordknapp Skjervold til VG tirsdag kveld.

I den andre kampen i gruppen vant RB Leipzig 3–2 mot Manchester United, og dermed er Ole Gunnar Solskjærs menn ute av turneringen.

KAOS: Fredrik Gulbrandsen (nummer 22) og Basaksehir-spillerne gikk i garderoben. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Det har i løpet av 2020 vært en rekke rasismesaker i forbindelse med både norske og internasjonale fotballkamper. Amahl Pellegrino ble et offer da Kristiansund møtte Aalesund i starten av måneden. Vålerengas Ousmane Camara utsatt for rasistiske tilrop og kalt «apekatt» under en kamp mot Sandefjord.

Så sent som i forrige uke fikk Edson Cavani voldsom kritikk for et innlegg på Instagram. Uruguayaneren beklaget i ettertid ordbruken, som kunne misoppfattes.

PS! Webo er 38 år gammel, og har spilt 58 landskamper for Kamerun. Den tidligere spissen har blant annet spilt for Mallorca, Fenerbahçe og Istanbul Basaksehir, der han ble assistenttrener i 2019.