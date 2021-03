Fikk fotballpresidenten på besøk for gullutdelingen: – Det er et antiklimaks

Lite var som en normal seriemesterfeiring. Med Utleira-spillerne fikk sine medaljer og pokaler, utdelt av fotballpresidenten.

ANTIKLIMAKS: Gullfeiringen og seriemesterskapet ble dempet. Med bare ni kamper spilt, to mer enn enkelte lag i ligaene, ble Utleira kåret til seriemester. Foto: Håvard Jensen

29 minutter siden

– Jeg kan ikke si at dette oppleves som gåsehudfremkallende. Hele opplegget var et stort antiklimaks. Det ble avgjort for en måned siden, og ikke på måten det burde ha blitt avgjort. Men det står et gull i historiebøkene.

Utleira futsal-leder Torgeir Kråkenes legger lite imellom når han blir bedt om beskrive hvordan det var å motta seriemesterpokalen.