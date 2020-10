Premier League direkte: Manchester City mangler stjerne i storkampen

Aubameyang er plutselig alene med Ederson, men det vinkes for offside.

Statistikken viser at City har hatt 86% av ballen de siste ti minuttene.

Foden får en kjempemulighet for City! Bare Leno hindrer dobling av Citys ledelse! Spilles vakkert fri av Agüero og kommer alene med Leno, men Arsenal-keeperen redder mesterlig!

Har ikke blitt satt på mange prøvene her, City-forsvaret. Har hatt god kontroll. Arsenal har vært rimelig tannløse.

Corner for hjemmelaget.

27′ DEL