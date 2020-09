Derfor velger Hareide å låne ut Brattbakk

Den 20 år gamle angrepsspilleren lånes ut til Raufoss ut sesongen.

TIL ØSTLANDET: 20 år gamle Filip Brattbakk fortsetter sesongen i Raufoss på utlån. Ole Martin Wold

18. sep. 2020 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Filip Brattbakk skal spille resten av sesongen i OBOS-ligaen for Raufoss.

Det bekrefter Rosenborg på sine nettsider.

20-åringen debuterte mot Vålerenga i juli som innbytter og har til sammen fått seks kamper for Rosenborg. Spissen har også spilt samtlige kamper for Rosenborg sitt andrelag denne sesongen.

Raufoss ligger på 9.-plass i OBOS-ligaen, med syv poeng opp til kvalik.

– Godt av å komme seg bort hjemmefra

Til Adresseavisen forteller Åge Hareide om hvorfor han velger å låne ut den talentfulle spissen.

– Han har behov for å spille på høyere nivå enn 2. divisjon. Jeg synes at en spiller med kontrakt skal få den muligheten når man står litt bak de andre i den posisjonen. Det er viktig å få spilt regelmessig, sier RBK-treneren.

Hareide trekker fram eksempler med at Roar Strand ble lånt ut til Molde på 90-tallet, og at Filips far Harald Martin Brattbakk hadde et opphold i Bodø.

Begge skulle senere bli svært sentrale figurer i Rosenborgs nyere historie.

– Jeg tror Filip har godt av å komme seg bort hjemmefra. Man blir mer selvstendig. Når folk er fornuftige, sånn som Filip er, får man en positiv utvikling, slår Hareide fast.

VERDIFULL ERFARING: Rosenborg-trener Åge Hareide trekker frem Filips far Harald Martin Brattbakk som et eksempel på at et utlån kan lønne seg på sikt. NTB scanpix

– Tøff liga

Til RBK.no sier sportslig leder Micke Dorsin følgende om utlånsavtalen:

– Vi ser på dette som en spennende mulighet for Filip, som har fått lite spilletid i Eliteserien for oss i høst. OBOS-ligaen er en tøff liga med gode muligheter til å utvikle seg i og er et nivå opp fra RBK 2. Vi tror det å komme seg bort kan være utviklende for Filip, både som spiller og menneske.

Filip Brattbakk slutter seg til Raufoss umiddelbart.

Spissen har scoret totalt 22 mål på 86 kamper for RBK 2. For A-laget har han fortsatt til gode å score.