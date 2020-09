Neymar utestengt i to kamper, hevder at han ble kalt for apekatt

PSGs brasilianske superstjerne Neymar er utestengt i to kamper med mulighet for en tredje etter turbulensen i kampen mot Marseilles sist helg.

PSGs Neymar og fjerdedommeren etter å ha blitt vist det røde kortet i søndagens kamp mot Marseilles. Michel Euler / AP / NTB.

NTB

Nå nettopp

Neymar lappet til motstanderen Alvaro Gonzalez i bahodet og beskyldte ham senere for rasisme. Neymar var en av fem spillere som ble vist det røde kortet helt på tampen av kampen. De øvrige utviste er også straffet. Det dreier seg PSGs Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, og Marseilles' Jordan Arnavi og Dario Benedetto.

Frankrikes fotballforbund (LFP) sier at de vil se nærmere på beskyldningene om rasisme.

Neymar ba nylig om unnskyldning for oppførselen sin og forklarte den med at han hisset seg opp på grunn av rasistiske kommentarer. På Twitter skrev Neymar at Gonzales hadde kalt ham for en "forbanna apekatt".

Gonzalez og Marseilles har avvist at det falt noen rasistiske gloser i det hele tatt.

– Enkelte ganger er man bare nødt til å lære seg og akseptere å tape, kontret Gonzalez.

Neymar tapte sesongens to første kamper, men onsdag kveld ble det 1-0 over Mets selv om de måtte avslutte kampen med bare ni spillere på banen.

Neymar spilte ikke sesongens første kamp fordi han var koronasmittet. Det røde kortet gjorde at han heller ikke var på banen mot Metz.