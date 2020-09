Örnen har landet: Scoret tre mål på ni minutter og ydmyket Brann

En 30-åring fra Island og en 19-åring fra Oslo holdt lekestue med Brann.

Vidar Örn Kjartansson snodde seg mellom Brann-spillere og scoret tre ganger. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nå nettopp

Vålerenga – Brann 5–1

INTILITY ARENA: Det var to sylferske i Vålerenga-drakt og en småfersk en. Vidar Örn Kjartansson og Henrik Bjørdal debuterte. Begge scoret. Stortalentet Osame Sahraoui har ikke spilt fast. I første omgang dannet han en uslåelig duo sammen med Kjartansson.

Etter 16 minutter stemte de i en sang, de 200 som hadde fått lov til å komme. «Vidar-Örn-Kjartasson, Vidar-Örn-Kjartansson», runget relativt 200-stemmig ut over en ellers tom arena.

Den hjemkomne målscoreren leverte og leverte. Islendingen er av den typen spisser som gjerne skal ha servering. Det hadde han fått. Først av Aron Dønnum, så av Osame Sahraoui. Samme Sahraoui var kelner drøye fem minutter senere. Dermed sto det 4–1. Senere var det Kjartansson som fikk notert assist da Vålerenga scoret sitt femte mål.

Så glad ble trener Dag-Eilev Fagermo over festspillet til egne gutter i den første omgangen mot Brann. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Hat trick på ni minutter

Første omgang var unnagjort og gjensynet med 30-åringen fra Selfoss var mer enn hjertelig. Han hadde sørget for et såkalt ekte hat trick i sin nydebut for Vålerenga i løpet av ni minutters fotballspill.

Örn Kjartasson scoret 25 seriemål på sine 29 kamper fra start forrige gang han var i Vålerenga. Nå er han i gang igjen. Sist endte det med en rundtur som inkluderte Kina, Israel, Sverige og Russland med vekslende hell. Men nå er han tilbake i klubben hvor han vet hvordan han skal score.

Men alt må ikke handle om Kjartansson etter denne kampen. I den første omgangen var det hele kollektivet Vålerenga som fungerte. Og etter hvert som målene trillet inn bak Markus Pettersen i Brann-målet, spilte de på seg en selvtillit som nærmet seg arroganse.

Selvtillit fikk i hvert fall unge Sahraoui. 19-åringen har vært litt inn og ut av laget. Han har en slepen teknikk og en delikat pasningsfot. Nå spilte han fra start og grep muligheten.

Fersking først

Selvtillit hadde åpenbart også nyinnkjøpte Henrik Bjørdal fra start. Han kan vise seg å bli en viktig tilvekst på midtbanen. Bare fire minutter ut i debuten var involvert i Vålerengas første mål. Offisielt var det selvmål, men han jublet som om han hadde scoret selv. 23-åringen som kom fra belgiske Zulte Waregem, vant dueller, spilte presist og overbeviste Fagermo at han hadde gjort noe riktig da han ble hentet til klubben.

Hva skal vi som om Brann da?

Det meste var trist i første omgang. Rett nok utlignet de Vålerengas tidligere ledelse, men det var stort sett det de presterte foran vertenes mål. I midtforsvaret hadde de rutine så det holdt. Bismar Acosta og Vegard Forren er begge over 30 år og har vært ute en rekke vinterdager før.

Men nå var de lilleputter som Vålerenga-angrepene som kom dundrende mot dem. Vegard Forren ble byttet ut i pausen. Det sier litt om hvor godt fornøyd Kåre Ingebrigtsen var med innsatsen.

Angrepet fortsatte

Nå skulle en tro at Vålerenga roet det hele ned i annen omgang. På en måte gjorde de det. Men det betød ikke at de var ufarlige. Sjansene kom, men målene rant ikke inn som i den første maksomgangen.

Etter hvert valgte Dag-Eilev Fagermo å bytte ut heltene. Både Kjartansson og Sahraoui måtte la andre få sjansen den siste halvtimen av kampen. Treneren ville at flest mulig skulle få muligheten til å være med på en sterk seier.