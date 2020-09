– Det er ganske nådeløst hvis du ikke lykkes. Veien ut i kulden er like kort som den er inn i varmen.

Jens Petter Hauge kommer til en fotballgigant som bygger seg opp etter et tiår i mørket.

Jens Petter Hauge har høyst trolig spilt sin siste kamp for Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Tirsdag reiste Jens Petter Hauge sørover for å fullføre overgangen til AC Milan. Alt tyder på at en bekreftelse vil komme innen kort tid. Senest i forrige uke glitret 20-åringen i Bodø/Glimts knepne tap for det italienske storlaget på San Siro.

Prestasjonen overbeviste Milan-ledelsen til å handle raskt. Om ikke Hauge var på blokken hos mange toppklubber fra før, gjorde han definitivt det etter torsdagens opptreden.

– De har nok fulgt ham over en periode, men én kamp kan ha veldig mye å si hvis du er banens beste spiller, scorer mål og har målgivende. Jens Petter hadde en kamp som var hinsides god. Det går ikke an å ta bedre vare på en mulighet enn det han gjorde, sier Steinar Nilsen.

Han spilte for Milan i 1997/98-sesongen. Av nordmenn er det kun Nilsen og Per Bredesen (1951–61) som har hatt A-lagskamper for den tradisjonsrike Milano-klubben

– Det er ingen tvil om at dette er en stor overgang i skandinavisk målestokk. Og for Bodø/Glimt er det en massiv overgang.

Hauge har vært en av nøkkelspillerne bak suksessen som etter alle solemerker vil gi Glimt seriegullet. I 2020 står han med 14 ligamål og åtte målgivende pasninger.

Fakta Jens Petter Hauge Født: 12. oktober 1999 (20 år) Klubb: Bodø/Glimt Tidligere klubber: Aalesund (på lån i 2018) Mål i Eliteserien 2020: 14 Målgivende: 8 Aktuell: Scoret og hadde målgivende mot AC Milan i Europa League-kvalifiseringen. Nå er han nær en overgang til storklubben. Vis mer

Jens Petter Hauge har storspilt for Bodø/Glimt i år. Nå blir han trolig belønnet med en overgang til Milan og Serie A. Christoffer Andersen, NTB

Må lære seg italiensk

Ifølge italienske medier betaler Milan 5 millioner euro, det vil si 56 millioner kroner, for å hente Hauge nå. Nilsen håper og tror unggutten er klar for det som vil møte ham.

– Han kan vente seg en helt ny hverdag og en fotball på et helt annet nivå. I Italia er fotball religion, og slik er det ikke i Bodø. Det er ganske nådeløst hvis du ikke lykkes. Veien ut i kulden er like kort som den er inn i varmen. Sånn er livet som profesjonell i de beste klubbene. Han må være mentalt klar til å håndtere det.

Forsvarskjempen mener det blir «ekstremt viktig» at Hauge tar seg tid til å lære språket.

– Hvis du tror det er helt greit å gå rundt og prate engelsk, blir du aldri 100 prosent akseptert av italienerne.

Steinar Nilsen i aksjon for Milan mot Bologna på San Siro 21. desember 1997. Carlo Fumagalli, AP / NTB

AC Milan har vunnet nest flest Champions League-titler med sine syv triumfer. Men laget har ikke greid å kvalifisere seg til den pengestinne turneringen siden 2013. Ni år et gått siden «Rossoneri» sist ble seriemestere.

– Det er en klubb som har hatt mange tunge år, men som nå er på vei opp og frem. De har en uttalt strategi om å satse på unge spillere, og det har de vist i praksis den siste tiden. Det lover godt for Jens Petter Hauge, sier TV 2s fotballekspert og Milan-supporter Mina Finstad Berg.

Fakta AC Milan Stiftet: 16. desember 1899 Hjemmebane: San Siro Trener: Stefano Pioli Meritter: 18 titler i Serie A (senest i 2010/11) 7 titler i Champions League (senest i 2006/07) 5 titler i Coppa Italia (senest 2002/03) Nordmenn i klubben: Per Bredesen (1951-61), Steinar Nilsen (1997–98) Aktuell: Jens Petter Hauge er nær en overgang til klubben. Vis mer

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg følger AC Milan tett. Daniel Sannum Lauten, TV 2

Lettere enn før

Selv om steget fra Eliteserien til Serie A er stort, mener Berg at Milan kan passe Hauge godt.

– Det er lettere å få spilletid i Milan nå enn det ville vært for 10–15 år siden. Klubben er på et helt annet sted nå enn da den herjet ute i Europa.

Hun lister opp disse punktene for hvorfor Hauges overgang til Milan gir mening:

Kombinasjonen av mange unge spillere og en trener som våger å satse på dem.

Comebacket til Zlatan Ibrahimovic har fått mange spillere til å blomstre på banen. En viktig læremester.

Veien til spilletid er ikke umulig lang. Milan er svakest på vingene, og her er det derfor lettest å spille seg inn på laget. Flere spillere som Hauge vil kjempe mot, er ikke bankers i førsteelleveren.

– Konkurransesituasjonen er god for Hauge, fastslår Berg.

Zlatan Ibrahimovic fyller snart 39 år, men leverer fortsatt på toppnivå. Nå kan svensken få en norsk lagkamerat i Milan. Antonio Calanni, AP / NTB

Har skapt entusiasme

Steinar Nilsen tror Hauge vil få muligheten tidlig til å vise seg frem i Milan-drakt. Da gjeldet det å gripe sjansen.

– Når man tar en overgang på 5–6 millioner euro, sier det seg selv at forventningene er at du skal bidra. Han vil selvfølgelig få tid denne sesongen til å bli kjent med en ny gruppe, trener og taktikk, men det blir avgjørende at han tar vare på mulighetene som kommer, sier han.

Hauges praktkamp på San Siro har skapt store forventninger i Italia.

– Supporterne er preget av det de så i kampen mot Bodø/Glimt. Der så de en ung, spennende spiller som hadde en fantastisk målgivende og en strålende scoring. I tillegg skapte han mye problemer for Milans forsvarsspillere. Blir man koblet til spilleren i etterkant, skaper det entusiasme. Også blant dem som har vært litt bortskjemt over at man tidligere kunne hente noen av fotballverdenens aller største stjerner, påpeker Mina Finstad Berg.