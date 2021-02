Vaffelsalget gikk i vasken under pandemien – slik tjener disse idrettslagene penger nå

Akkurat nå er det flere fotballag som tjener tusenvis av kroner i Tromsø. De er med på en digital dugnad.

FLØYA 06: Bak fra venstre: Tina Lian Jakobsen, Mariel Marthinsen, Sarah Sandvik Pedersen, Irene Lovise Berg, Rebecka Hagensen, Christine Steinsund, Mie Bugge, Vilja Oskarsson. Foran fra venstre: Melika Barabady, Jamila Sadiq Dirie, Oda Eidem Kristiansen, Tuva Solstad, Maja Turi Christensen, Ida Marie Bauna-Grønlie, Nadia Johansen. Ikke til stede: Lea Jensen, Ploy Wapeesang, Ingrid Ag-Barkli. Foto: Øyvind Sivertsen

I en normal hverdag tjener idrettslag penger på vaffelsalg, kakelotteri og flaskeinnsamlinger. Men alt dette er svært vanskelig å få til under en pandemi – der man skal holde avstand og ikke samles i større grupper.

– Det er lite av slike dugnader nå. Det er litt i egen klubb, som for eksempel hallvakter og vaskejobber. For en stund siden da det ble sluppet litt opp på restriksjonene, hadde vi kakesalg i forbindelse med farsdagen, utover det er det ikke så mye dugnadsarbeid, forteller Elisabeth Sandvik Warvik, lagleder for Fløya 06.