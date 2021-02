Dette betyr endringer for MFK: Nå er det også sjukdom i troppen

Molde må klare seg uten Stian Rode Gregersen mot Hoffenheim.

Stian Rode Gregersen fikk gult kort av den franske dommeren Stéphanie Frappart i den første kampen mot Hoffenheim. Det betyr karantene i torsdagens returkamp. Foto: Alberto Saiz / AP

Tirsdag ettermiddag reiste spillere og støtteapparat i MFK fra Spania til Tyskland, hvor returkampen i 16-delsfinalen i Europa League skal spilles. En enorm opphenting sørget for at Molde har 3–3 som utgangspunkt foran oppgjøret på Rhein-Neckar-Arena i byen Sinsheim.

Et skår i gleden etter kampen var at midtstopper Stian Rode Gregersen er nødt til å stå over kampen i Tyskland på grunn av suspensjon. Nordmøringen fikk gult kort da han laget straffespark halvtimen før slutt. Det betyr at Molde-trener Erling Moe må gjøre endringer i forsvarsfireren til det avgjørende oppgjøret torsdag kveld. Trolig blir Sheriff Sinyan Gregersens erstatter.