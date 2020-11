Bakenga-dobbel da Odd lekte seg med Viking

SKIEN (VG) (Odd – Viking 3–0) Odd solgte Torgeir Børven (28) for to millioner til Rosenborg og satset i stedet på en gratis, klubbløs og skadeforfulgt Mushaga Bakenga (28). Det er liten tvil om hvem som traff best.

4. nov. 2020 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

Med to nye scoringer i Bakengas Skien-renessanse da Odd overkjørte et formsvakt Viking er fasiten ni mål på 19 kamper (11 fra start) etter at trønderen kom til Telemark.

Og Torgeir Børven? Han er allerede solgt videre fra Trondheim til Tyrkia etter noen måneder som Rosenborg-spiller. Han rakk seks mål på 16 kamper, men ble plassert både på benken og vingen, og selv om trønderne fikk tilbake mer enn de ga Odd, ble Børven aldri investeringen Rosenborg så for seg.

Fjorårets toppscorer er iallfall ikke savnet i Odd akkurat nå. Mot Viking var Jan Frode Nornes’ lag fullstendig dominante:

De spiller pasninger på tvers i forsvar, de hælsparker i angrep, dobler på kant og har fått frem en dødelig relasjonstrekant i vingen Elba Rashani, hjulvispen Joshua Kitolano og den plutselige målgarantisten Mushaga Bakenga.

De kombinerte seg fri før 1–0-målet og gjentok nøyaktig det samme rett etter pause. Det ga 2–0 til Odd. Etter to målgivende ville lillebror Kitolano også inn i scoringskolonnen. Med en velplassert bredside satte han inn det tredje bare syv minutter etter Bakengas 2–0-mål. Da var kampen for lengst punktert.

Dette var en utsatt kamp fra runde 21 etter coronasmitten i Viking. Avbruddet Stavanger-laget fikk med karantenen de måtte gjennom da Veton Berisha testet positivt – pluss landslagspausen – har gjort sitt med formen:

De gikk fra åtte kamper på rad uten tap (fem seirer) til to tap, én uavgjort og bare ett scoret mål på de tre siste.

