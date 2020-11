«Avskrevne Bakenga» slår tilbake: – Folk er ikke så smarte

SKIEN (VG) (Odd – Viking 3–0) Ikke alle hadde troen på Mushaga Bakenga (28) da han plutselig ble Torgeir Børvens erstatter i Odd. Nå er det liten tvil om hvor man traff best på spissinvesteringen av Telemark og Trondheim.

4. nov. 2020 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

Med to nye scoringer i Bakengas Skien-renessanse da Odd lekte seg med formsvakt Viking, er tallene ni mål på de 11 siste seriekampene for trønderen i Odd.

– Jeg tror nesten de er mer fornøyde enn meg. Jeg tror de er litt overrasket. Jeg er ikke det, sier Bakenga om sin egen arbeidsgiver og omgivelsene i sin nye hjemby.

28-åringen ble litt plutselig en direkte erstatter for den RBK-solgte fjorårstoppscoreren Torgeir Børven (28) da Tobias Lauritsen ble skadet. Det har fungert bra på Falkum.

Grafikk: www.sofascore.com

Mens Torgeir Børven er allerede solgt videre fra Trondheim til Tyrkia og Ankaragücü. Etter bare noen måneder som Rosenborg-spiller. Han rakk seks mål på 16 kamper, men ble plassert både på benken og vingen, og selv om trønderne fikk tilbake mer enn de ga Odd, ble Børven aldri investeringen Rosenborg så for seg.

Mens Bakenga vokser for hver involvering i Odd. Kanskje derfor retter han litt kritikk mot dem som hadde avskrevet ham etter svake sesonger siden han kom tilbake til Norge og rukket eliteseriefotball både i Molde, Rosenborg, Tromsø og Ranheim.

– Kompisene mine sender meldinger av Jonsson eller hva han heter. Han plaprefyren der, som tydeligvis har meldt det ene eller andre. Jeg har stått på mitt, jeg skal tilbake igjen, sier Bakenga og retter kritikken mot Eurosports frittalende ekspert Joachim Jonsson.

– Jeg synes det var berettiget. Jeg sa sikkert noe om at han ikke har vist noen ting på lang tid, og det var ikke noe som tilsa at han skulle levere. Det er lett å melde i etterkant, det kan alle. Men det er utrolig morsomt at han lykkes. Det er en fin gutt med en fin historie. Håper han holder seg frisk de kommende årene, melder Jonsson til VG onsdag kveld.

– Folk er ikke så smarte, heller. Du må skjønne skadestatistikken min. Jeg har vært frisk i 12 måneder av de siste seks årene. Det sier seg selv at det er vanskelig å få til noe. Nå har jeg vært skadefri en stund, og alle som skjønner fotball, vet at det trengs for å være god, sier Bakenga.

Les også VG har sjekket klubbene: Fra gigantunderskudd til pengejubel

Han åpnet Viking-kampen med et smell: Først kunne han scoret på volley etter bare to minutter, så kolliderte han med motstanderkeeper Arild Østbø på en corner og ble groggy.

Men litt smertestillende – i form av tabletter i pausen og en scoring i hver omgang – var han opplagt da han møtte journalistene på indre bane etterpå.

– Vi er veldig gode. Vi har vært gode i mange kamper, men i dag er vi litt mer effektive. I kampen som i dag er vi helt, helt på toppnivå i norsk fotball. Det finnes knapt noe du kan ta oss på i dag, mener Bakenga.

Det stemmer iallfall bra at Odd fremsto dominante mot Viking:

Jan Frode Nornes’ lag spiller pasninger på tvers i forsvar, de hælsparker i angrep, dobler på kant og har fått frem en dødelig relasjonstrekant i vingen Elba Rashani, hjulvispen Joshua Kitolano og den plutselige målgarantisten Bakenga.

Med kløkt og tålmodighet kombinrte trioen seg fri før 1–0-målet. og gjentok nøyaktig det samme rett etter pause. Det ga 2–0 til Odd. Etter to målgivende ville lillebror Kitolano også inn i scoringskolonnen. Med en velplassert bredside satte han inn det tredje bare syv minutter etter Bakengas 2–0-mål. Da ble kampen punktert.

– Filip Jørgensen og Joshua Kitolano må være de største talentene jeg har vært borti. De ligger så langt fremme med tanke på alderen. Og det er ikke noe jeg sier i gledesrus. Det er noen helt ville talenter. De må bare gjøre bedre klubbvalg enn meg, sier Mushaga Bakenga.

– Fullfører helt inn

Trener Jan Frode Nornes kaller 3–0-seieren den kanskje beste Odd-kampen i år.

– Ja, totalt sett. I dag fullfører vi helt inn og er gode i 90 minutter, mener Nornes.

Han mener han alltid har hatt troen på Bakenga. Nornes sier trønderen «fyller hele klubben med energi».

– Jeg har vært ganske trygg siden dag én. Hvis «Mush» kommer tilbake i fysisk form, vet jeg han er god nok, sier Nornes.

Matchen var utsatt fra runde 21 etter coronasmitten i Viking. Avbruddet Stavanger-laget fikk med karantenen de måtte gjennom da Veton Berisha testet positivt – pluss landslagspausen – har gjort sitt med formen:

De gikk fra åtte kamper på rad uten tap (fem seirer) til to tap, én uavgjort og bare ett scoret mål på de tre siste.