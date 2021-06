Frankrike-sjefen om Pogba-mysteriet: – Solskjær har kanskje andre forutsetninger

BUDAPEST (VG) Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps (52) vegrer seg for å uttale seg om mysteriet Paul Pogba (28).

BLOMSTRER: Paul Pogba viser seg fra en annen side under Didier Deschamps på det franske landslaget enn han gjør i Manchester United. Foto: FRANCK FIFE / AFP

23 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det har vært et av de store spørsmålene i starten av EM. Nesten alle store internasjonale medier har dykket inn i materien:

Hvorfor er Pogba bedre for Frankrike enn for Manchester United?

«Han er tilbaketrukken i United, men blomstrer i den blå drakten», skrev den franske sportsavisen L’Équipe på sin forside tidligere denne uken.

Avisen skrev også at Pogba «får ikke like mye frihet under Ole Gunnar Solskjær».

Det er ikke bare Pogbas glitrende prestasjon i åpningskampen mot Frankrike som har skapt inntrykket av en annen versjon i blått. Han har, helt siden VM i 2018, stått frem som en av lagets største ledere og har aldri før prestert så jevnt over tid.

Selv om Pogba ikke var lysende i 1–1-kampen mot Ungarn lørdag ettermiddag, spurte VG den franske landslagssjefen hvordan han forklarer den store forskjellen mellom Pogba på klubb- og landslag.

– Jeg vil ikke gå inn på det, for hvis jeg sier noe, så blir det ...

Deschamps lar setningen bli hengende i luften før han fortsetter:

– Jeg liker ikke å snakke om det som skjer i klubblaget, enten det skulle være med Solskjær eller hvilken som helst annen trener.

Frankrike-sjefen sier deretter dette om Solskjær:

– Han har kanskje andre forutsetninger. Han har ulike spillere.

TØFF SESONG: Paul Pogba vokste utover våren for Manchester United, men hadde totalt sett en vanskelig sesong i den røde drakten. Her med Solskjær etter kamp mot Liverpool i mai. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

– Det som teller for meg, er Pogba på landslaget. Han kan jeg snakke om. Han er så viktig for oss på banen, men også i lederskapet. Han var kongelig i den første kampen, men litt mindre god mot Ungarn. Han er en bauta i laget og en ekstremt viktig spiller, fullfører Deschamps overfor VG.

Det diplomatiske svaret hans skyldes kanskje at han har skapt store overskrifter i engelsk presse med uttalelser om Pogba tidligere.

– Pogba kan ikke være fornøyd i klubben sin, hverken med spilletiden eller posisjonen sin, sa Deschamps under landslagssamlingen i november.

Solskjær tok opp uttalelsene med Pogba på tomannshånd da han kom tilbake til United.

– Paul er en veldig viktig spiller og en veldig viktig person, svarte Solskjær etter Deschamps’ uttalelser.

Pogba har selv innrømmet at han utfolder seg mer på det franske landslaget enn han gjør i klubbhverdagen.

– Jeg har mer frihet her enn i Manchester, sa han i et intervju med L’Équipe like før EM.

Han la til dette etter Tyskland-kampen:

– Det er dette livet med troppen som hjelper meg å slippe meg løs og føle meg bra. Å være omringet av disse spillerne, av denne familien, er bare et pluss for meg.

Blant de mange som har dykket ned i materien, er den anerkjente Manchester United-journalisten Andy Mitten, som har skrevet en grundig artikkel i The Athletic med tittelen «Hvorfor spiller ikke Pogba like bra i Manchester United?»

I UNGARN: VGs fotballreporter Arilas Berg Ould-Saada. Foto: VG

Mitten skriver at han mottok en tekstmelding fra et familiemedlem av Pogba under kampen mot Tyskland der det sto at han var «et annet beist».

En ikke-navngitt kilde «nær Pogba» forteller til The Athletic at spilleren føler at han har mindre å bevise for Frankrike, og at han føler seg mer komfortabel fordi franske medier ikke er like mye ute etter ham som de engelske.

Kilden påpeker at Pogbas forhold til Solskjær skal være godt til tross for at han ikke har nådd sitt fulle potensial under nordmannens ledelse.