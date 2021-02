Åpner opp om den siste tida i RBK: - Jeg kunne ha tjent fem ganger mer

Pål-André Helland (31) gjester Rasmus&Saga.

Nå nettopp

Det er nøyaktig én uke siden han ble presentert som Lillestrøm-spiller, i vinterens mest omtalte overgang i eliteserien.

Nå er Pål-André Helland gjest hos Rasmus&Saga, og her forteller han om den siste tida i Rosenborg - og om den første uka på Åråsen.

Helland har allerede «debutert», i en internkamp fredag, og bor for tiden i en sokkel-leilighet på Romerike, sammen med en annen RBK-kjenning.

Hvordan har han hatt det egentlig? Og hvordan har han det nå?

En lørdag i februar. Sjekk stråene bak Helland. Mulig han later som, men han er ikke på Marbella. Foto: Eminent foto selv

Les også Åpner for å bli Kotengs arvtaker i Rosenborg

Les også 17-åringen er fast i skotsk Premier League: Derfor valgte han bort RBK

Fransk midtbanemann

Underveis snakker vi selvsagt om det RBK-laget Helland har reist fra.

Klubben har vært på ny treningsleir på Frøya. Hva så vi der? Og hvordan står det til på overgangsmarkedet akkurat nå?

Vi snakker også om VM i Qatar og Bodø/Glimst treningsleir på Marbella.

Og vi er naturligvis også innom Hellands egen RBK-karriere, hvor 2015-sesongen ble et eventyt.

Og to ting til slutt: Hva tenker en snart fireårig RBK-supporter om at pappa har på gul drakt? Og: hva skjer om du spiser to hele vannmeloner før kamp?

Svarene får du i podcasten.

Foto: Adressa

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.