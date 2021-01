Ny vending i spillerjakten: TIL vil hente Isak (16) på lån fra Manchester United

TIL-ledelsen jobber nå med å styrke laget med Tromsø-gutten Isak Hansen-Aarøen (16). Også Chelseas Bryan Fiabema vurderes på Alfheim.

TILBAKE? Isak Hansen-Aarøen i aksjon for TIL ifjor før han reiste til Manchester United. Foto: Fredrik Hagen

Hansen-Aarøen ble tidenes yngste TIL-debutant da han debuterte for klubbens A-lag allerede i 2. serierunde i fjor borte mot Kongsvinger.

Allerede da var det klar at TIL ønsket å beholde ham ut sesongen, men supertalentet reiste som planlagt over til England for å knytte seg til sin nye klubb, Manchester United, når han fylte 16 år 22. august.