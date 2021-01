Har så lyst på stortalent, at han vil be RBK-styret om ekstra penger

RBK har ikke penger til et «Mannsverk-kjøp» i det opprinnelige budsjettet. Nå forteller Åge Hareide at Sogndal-talentet derfor blir egen sak for Rosenborg-styret tirsdag.

– Vil bli god for RBK ganske kjapt: Det mener Åge Hareide om Sivert Mannsverk Foto: Mariann Dybdahl

21. jan. 2021 13:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har et budsjett å forholde oss til. Alt som eventuelt går utover det, må tas med styret.

– Er Sivert Mannsverk et slikt type case?