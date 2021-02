Keeperen har bestemt seg for å bli i Start. Avslører fristende tilbud

Jonas Deumeland har bestemt seg for å bli værende i Start. Nå er planen å få familien til Kristiansand.

Jonas Deumeland utenfor Vigør-hallen hvor Start trente tirsdag. Nå bekrefter keeperen at han blir i Start. Foto: Jim Rune Bjorvand

Nå nettopp

Det bekrefter Start-keeperen til Fædrelandsvennen. Tirsdag var han på plass på trening i Vigørhallen ettersom Sparebanken Sør Arena var dekket med snø.

– Det har vært agenter som har ringt fra noen klubber. Men jeg vet hva jeg har her. Familien er viktig for meg når jeg skal velge. Her er det et fint liv og en god klubb. Så kommer vi til å vinne flere kamper denne sesongen, smiler Deumeland.