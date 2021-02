Jarstein avtalte strafferedningen med datteren: – Hun var veldig fornøyd

Rune Almenning Jarsteins redning på Robert Lewandowskis straffe overrasket alle. Utenom datteren Line (11).

PAPPA-PLANEN: Rune Jarstein redder straffe fra Robert Lewandowski. Det var full klaff for planen han delte med datteren kvelden før. Foto: JOHN MACDOUGALL / POOL

Pappa fortalte henne om Lewandowski-planen før kampen mot Bayern München.

– Jeg gikk tur med datteren min kveld før. Vi snakket om straffespark og jeg sa til henne hva jeg hadde tenkt å gjøre. Og akkurat det gjorde jeg. En bitte liten finte venstre og så hoppet jeg til høyre, forteller Jarstein til VG.

Verdens beste fotballspiller – kåret av FIFA sist høst – har tidligere satt inn to baller fra 11-metersmerket på den norske keeperen i Hertha Berlin. Begge nede til høyre. Jarstein satset alt på at Lewandowski skulle gjøre det igjen.

– Lewandowski er utrolig god på straffer. Det er er umulig å lese, sier han.

Men fredag kveld bommet polakken med 17 straffescoringer på rad for første gang på over to år. Pappas redning ble godt lagt merke til av Line – selvfølgelig.

– Hun var veldig fornøyd med det. Det første hun sa da jeg kom hjem etter kampen var at «det snakket vi om», ler Jarstein etter denne redningen:

Han var ikke heldig da Leroy Sane smatt gjennom Herta-forsvaret i forkant av straffesparket.

– Jeg lagde jo straffen og da er det jo greit å redde den også, sier telemarkingen som sist reddet to straffer for landslaget i 2019.

Statusredningen fra Bayern-spissen kunne ikke forhindre at Champions League-vinneren vant 1–0 i snøværet på Olympiastadion i den tyske hovedstaden.

Robert Lewandowski scoret alle fire da Hertha Berlin ble slått 4–3 i oktober. Da satt Jarstein plassert på benken. Der befant han seg i 18 bundesligakamper på rad. Men da Pál Dárdai kom tilbake som trener 25. januar fikk han sjansen igjen.

– Vi har det mer gøy etter Dárdai tok over. Selv om vi ikke har tatt poeng på de to siste kampene har det sett bra ut. Vi har et godt lag. Vi må så klart ta poeng, men jeg er ganske sikker på at det kommer til å komme, sier keeperen for klubben som ligger rett over nedrykksstreken i Bundesliga.

JARSTEINS LAG: Rune Almenning Jarstein med døtrene Julie (til venstre) og Line på Ullevaal i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Inntil forrige helg har han kun spilt norske landskamper denne sesongen.

– Jeg tror jeg har hatt godt av denne perioden også. Alle situasjoner kan brukes til noe positivt. Jeg har lært mye og slappet bedre av. Det har gjort meg godt på en måte selv om det har vært kjedelig å ikke spille, selvsagt.

– Du har ikke blitt noen dårligere keeper av det?

– Nei, jeg vil påstå at jeg føler meg bedre enn noen gang.

Men Ståle Solbakken har gitt ham klar beskjed om å komme seg tilbake på banen om det skal bli kamper mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i mars.

– Jeg har snakket med ham. Det er viktig å spille kamper og det har jeg kommet i gang med nå. Jeg håper det fortsetter og jeg er veldig motivert for å spille under Ståle på landslaget, sier Jarstein.

Han har spilt i Hertha Berlin siden 2014, men keeperveteranens kontrakt går ut til sommeren.

– Jeg er ikke veldig stresset. Det viktigste for meg er å få spille igjen og prestere godt. Så kommer selvfølgelig også praten med Hertha snart. Jeg får bare ta det derfra. Vi trives godt her. Så får vi se, sier 36-åringen og fortsetter:

– Jeg har lyst til å fortsette utenlands nå. Men jeg står på at jeg vil avslutte i Odd, men ikke ennå, sier Jarstein som var i Skien-klubben fra 2002 til 2007.