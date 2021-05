Flo om historisk Chelsea-bragd: – Veldig stolt

Chelsea er fotballhistoriens første klubb som er klar for Champions League-finalen for både kvinner og menn i samme sesong. Tore André Flo (47) er henrykt over å være en del av den vanvittige prestasjonen.

– For en kamp! Jeg er «utrulig» glad. Jeg er veldig stolt av å være en del av Chelsea. Vi er i to finaler. Dette kan bli en super-sesong. Det er den vel allerede, gliser Flo i dialog med VG etter å ha sett Timo Werner (25) og Mason Mount (22) sende herrelaget til Champions League-finalen i Istanbul med 2–0-seieren over Real Madrid.

Han nevner formen til sesongens nyervervelser, hvor flere av dem har funnet seg til rette etter at Thomas Tuchel (47) ble manager i januar, som en av flere suksessfaktorer.

– Det er veldig solid defensivt. Så har de nye spillerne begynt å slå til. Og Mount, Kanté, Rüdiger og de andre har virkelig begynt å storspille, sier Flo.

KLAR FOR FINALE: Maren Mjelde, som nå er skadet, har bidratt til damelagets glitrende sesong sammen med blant andre Guro Reiten. Foto: Mike Egerton, PA Wire

«Norsk» damefinale

Mens Chelsea møter Premier League-rival Manchester City i Tyrkia 29. mai, skal Maren Mjelde (31), Guro Reiten (26) og deres blåkledde lagvenninner i aksjon mot Caroline Graham Hansens Barcelona i Sverige 16. mai. De ligger også an til å vinne serien.

Det gleder tidligere Chelsea-spiller Erland Johnsen (54).

– Det viser at utviklingen av dame- og herrefotballen i en klubb kan gå hånd i hånd, sier Johnsen entusiastisk til VG.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få kontakt med Mjelde og Reiten i forbindelse med denne saken.

GLAD: Tore André Flo, her avbildet i 2017 med sønnen Johan stående ved siden av i lyseblå treningsdress, er lykkelig over Chelsea-suksessen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Hard City-kamp i vente

Flo gleder seg også over damenes avansement. Når det gjelder matchen mot City i Istanbul, tror mannen med spillerutviklingsansvar i Chelsea at det blir en spesiell match.

Han trekker samtidig frem at Premier League-lagene herjer i Europa for tiden, med muligheten for at Manchester United og Arsenal møtes i Europa League-finalen i tillegg.

– City er en tøff nøtt. Engelsk fotball er virkelig bra, sier Flo.