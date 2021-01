Orry tror han kunne spilt videre. Nå er han allerede i ny jobb

Etter 13 år i toppfotballen fikk Peter Orry Larsen (31) nok. Han utelukker ikke å jobbe med fotball, men nå trenger han ei pause.

Peter Orry Larsens tid som fotballproff er over, men han er allerede begynt i en ny jobb denne uka på Ålesund sjukehus. Foto: Kristian Stenerud

Nå nettopp

I begynnelsen av november kom det ut at Peter Orry Larsen kom til å legge opp. Nå har et nytt kapittel starta i livet til 31-åringen, som debuterte i eliteserien for AaFK i 2007.

– Jeg tror ikke det vil være et problem å slutte med fotball den første tiden, men jeg kommer sikkert til å kjenne på savnet inn imellom. Det er greit å slippe å tenke på at det snart er sesongoppkjøring med hardtrening, sier Orry Larsen til Sunnmørsposten og ler.

I sin siste sesong starta han 13 kamper og fikk ni innhopp. Den siste kampen ble hjemme mot Strømsgodset i nest siste serierunde.

Les også Tidligere AaFK-ansatt tar et oppgjør med klubben: – Alle involverte i ledelsen bør se seg i speilet

Tror han kunne spilt videre

– Jeg kommer nok til å spille litt fotball og trene, men jeg har ingen store planer eller ambisjoner om å spille fotball med det første, sier han.

– Du gir deg når du «bare» er 31 år. Kunne du ikke spilt i flere år til?

– Det er mange som sier det, og jeg kjøper den. Jeg er ganske sikker på at kroppen hadde fungert slik at jeg kunne spilt på dette nivået noen år til, men jeg mener det er riktig å gi seg nå. Dette handlet ikke om hvor gammel jeg er, sier han.

31-åringen har hatt en klar plan om å bli fysioterapeut når fotballkarrieren er over, som er grunnen til at han har studert ved siden av fotballen.

Les også Midtbanespiller ferdig i Aalesund

Jobber på Ålesund sjukehus

– Siden jeg har tatt en utdannelse undervegs, får jeg en fin overgang til min nye karriere. I tillegg er det familielivet med to småbarn, som jeg vil bruke mer tid på. Jeg har vært fotballproff lenge og nå var det riktig å avslutte den karrieren.

Allerede mandag denne uka begynte Orry Larsen i en ny jobb på Ålesund sjukehus.

– Jeg har noen få måneder igjen av praksis, som jeg skal gjennomføre på sjukehuset. Jeg skal være der den første tiden, så går jeg over i turnus fra sommeren av. Det blir spennende, sier han.

Les også Kåret til Årets spiller av Sunnmørsposten: Usikker på framtiden i AaFK

Brassespark mot Vålerenga

–Kan du tenke deg å jobbe som fysioterapeut i fotballen på sikt?

– Det er noe som kan skje. Jeg har tenkt at jeg ønsker å benytte den kompetansen og erfaringen jeg har fra toppidretten. Men det må i tilfelle bli litt på sikt, sier Orry Larsen.

– Du kjenner på at det er godt å komme litt bort fra toppfotballen?

– Ja, det gjør jeg. Jeg en bevisst tanke om å trekke meg litt unna for å få litt avstand til det, men det er mulig jeg vil tilbake til toppidretten etter hvert, sier han.

Men 31-åringen sitter igjen med gode minner fra tiden som fotballspiller. Det er spesielt to øyeblikk han setter ekstra pris på.

– Det må være da jeg scoret på brassespark mot Vålerenga i 2011 og ble matchvinner foran et nesten fullsatt Color Line Stadion. Det målet henger høyt. Det var også stort å bli matchvinner for Brann borte mot Rosenborg i 2018, spesielt når jeg vet hvor mye det betydde for supporterne.

Les også Spillerne er misfornøyde med det AaFK-treneren har gjort i klubben. Nilsen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

Ser et potensial i AaFK

– Hva tenker du om det utgangspunktet AaFK har når du nå er ferdig i klubben?

– Det var ikke kjekt med et nedrykk, men jeg ser også at AaFK har et potensial. Nå må de bruke det neste året og årene framover på å finne tilbake til en suksessformel. Det er mye ressursfolk i klubben, så er det unge og gode spillere der. Det positive i år, er at mange lokale spillere har fått sjansen, som er noe jeg håper de bygger videre på.