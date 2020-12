Gerrard snakker ut om Liverpool-ambisjonene: – Er det en drøm? Så klart!

Steven Gerrard sikter seg inn på managerrollen i Liverpool, men vet godt at jobben ikke blir ledig med det første.

Rangers-trener Steven Gerrard drømmer om å bli Liverpool-manager, men tror ikke det skjer med det første. Foto: Stuart Wallace, Reuters

I et større intervju med Alan Shearer og The Athletic blir Gerrard spurt om han kunne tenke seg å bli Liverpool-manager i fremtiden.

– Hadde jeg elsket å være treneren til Liverpool en dag? Er det en drøm? Så klart, svarer Gerrard, før han lovpriser Liverpools manager Jürgen Klopp:

– Det er en klubb som betyr alt for meg, men vi har en av, om ikke den beste manageren i verden. Han har vært helt utrolig siden han kom inn, og suksessen han har levert betyr at Liverpool er i en fantastisk posisjon.

Gerrard har også oppnådd suksess i sin første trenerjobb i skotske Rangers. Celtic har vunnet ligaen ni ganger på rad, men nå ser det ut til at Gerrards Rangers kommer til å tukte erkerivalen i kampen om tittelen.

Rangers topper tabellen hele 16 poeng foran Celtic, som riktignok har tre kamper færre spilt. Uansett er det mye som skal gå galt dersom hittil ubeseirede Rangers ikke skal vippe Celtic av tronen denne sesongen.

Klopps arvtager i 2024?

Selv om det er lite som tyder på at Klopp skal forlate Liverpool med det første, er det mulig den tyske suksesstreneren forlater klubben når kontrakten går ut sommeren 2024. Det har i alle fall Klopp antydet selv tidligere.

Senest i august sa han følgende til tyske SportBuzzer om planene når kontrakten med Liverpool utløper:

– Jeg skal ta et friår og så finne ut om jeg savner fotball. Hvis jeg ikke gjør det, kan det være slutten for treneren Jürgen Klopp.

Gerrard tar det uansett ikke for gitt at det er han som er først i køen dersom Liverpool må erstatte Klopp.

– Bare fordi jeg var en god spiller for Liverpool og hadde den karrieren jeg hadde der, betyr ikke det nødvendigvis at du er først i køen til å bli manager. Hvis den jobben blir ledig, kommer det til å bli en lang kø med managere av topp klasse, sier Gerrard.

Motiveres av «glippen»

Om Gerrard skulle få Liverpool-jobben, har han selvsagt veldig lyst til å vinne Premier League-tittelen han aldri vant på sine 17 år som spiller for klubben.

Nærmest var han i 2013/14-sesongen, da ligagullet glapp på målstreken etter at Gerrard snublet i forkant av ledermålet til Chelsea i en kamp Liverpool tapte 0–2. Tapet i tredje siste serierunde var nok til at Manchester City tok over 1.-plassen og vant ligaen.

Øyeblikket der ligatittelen glapp tenker Gerrard på fortsatt. Han prøver å bruke det til noe positivt.

– Ja, det er helt klart en motivasjon. At det skjedde og måten det skjedde på, helt på slutten av min Liverpool-karriere, var et skikkelig brutalt slag for meg, sier Gerrard om glippen i april 2014.