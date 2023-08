Alexis Sánchez returnerer til Inter

Den chilenske fotballstjernen Alexis Sánchez (34) gjør comeback til Italia, og har signert med sin tidligere klubb Inter.

Vis mer

VG

Publisert: 26.08.2023 12:54

Det bekrefter Serie A-klubben på sin nettside.

Sánchez har signert en ettårskontrakt – frem til juni 2024.

34-åringen spilte for Inter mellom 2019 og 2022 før han forrige sesong gikk til franske Marseille.

Nå er det klart at chileneren returnerer til Stadio Giuseppe Meazza og klubben han har spilt 109 kamper og scoret 20 mål for. I sin forrige periode for Inter var han med å vinne tre trofeer: Serie A, Coppa Italia og Supercoppa Italiana.