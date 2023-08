Dæhli gir seg som toppfotballsjef – blir pensjonist

Truls Dæhli avslutter jobben som toppfotballsjef ved månedsskiftet 1. september.

GIR SEG: Truls Dæhli. Her sammen med sønnen Mats Møller Dæhli under en samling på Ullevaal stadion i 2019. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 15:01 Oppdatert: 22.08.2023 15:31

– Jeg prøvde jo å bli pensjonist litt tidligere, det fikk jeg ikke helt til. Målet er å klare det litt bedre nå, sier Dæhli til VG.

Truls Dæhli var sportskommentator i VG, før han ble seksjonsleder for aldersbestemte landslag hos NFF i 2015.

I mars 2021 pensjonerte Dæhli seg etter å ha vært fungerende direktør for toppfotball og landslag for Lise Klaveness da hun var i foreldrepermisjon.

Da Klaveness ble fotballpresident, hentet Norges Fotballforbund Dæhli tilbake i stillingen, som i første omgang skulle bli forlenget i fire måneder.

Så kom beskjeden om at han skulle fortsette i stillingen ut 2024.

Slik blir det ikke. 1. september går Dæhli på nytt inn i pensjonistenes rekker.

– For et halvt år siden sa jeg at 1. september måtte bli datoen, og da ble vi enige om det, sier Dæhli.

– Er det vemodig, eller godt?

– Begge deler. Jeg kommer til å savne det, samtidig som at dette er en jobb du hundre prosent er inne i, eller ute av. Det er ikke en jobb du kan ha en avstand til, det er en jobb du lever med døgnet rundt, sier han.

FERDIG: Truls Dæhli ble hentet inn igjen som toppfotballsjef da Klaveness ble fotballpresident. Her da nyheten ble presentert fra Ullevaal stadion i 2020. Vis mer

Fotballpresident Lise Klavenes opplyser at Terje Liknes vil fungere som konstituert toppfotballsjef fra månedsskiftet.

Han kommer fra stillingen som seksjonsleder i sportsadministrasjonen.

Generalsekretær Karl-Petter Løken vil lede arbeidet med å få på plass en ny toppfotballsjef.

– Utlysning vil skje i løpet av høsten, men vi ønsker å bruke litt tid på hvordan vi skal organisere toppfotballavdelingen i årene som kommer, skriver Løken til VG.

Han fortsetter:

– Blant annet vil erfaringen fra VM og den pågående evalueringen være nyttig som bakgrunn, skriver han.

PS! Selve VM-evalueringen til kvinnefotballandslaget pågår i disse dager. Her kan du lese mer om det.