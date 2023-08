Eksperten slakter Liverpool etter overgangsydmykelse: – Det er en vits!

Liverpool er på desperat jakt etter en løsning på midtbaneproblemet, men ser ut til å bli kuppet av Chelsea for andre gang på rad. London-klubbens svimlende pengebruk vekker også oppsikt.

DRAKAMP: Chelsea-manager Mauricio Pochettino (t.v.) ser ut til å kunne stikke av med nok en spiller foran nesen på Jürgen Klopp og Liverpool. Vis mer

I forrige uke bekreftet Liverpool-manager Jürgen Klopp at klubben hadde kommet til enighet med Brighton om en overgang for Moisés Caicedo. Liverpool sto klare til å punge ut over 1,4 milliarder kroner for midtbanespilleren.

Men så kom kontrabeskjeden: Caicedo ville heller til Chelsea.

– De er i en veldig vanskelig situasjonen. De trenger å kjøpe en midtbanespiller og folk vet at de er desperate, sier Jamie Carragher i Sky Sports-programmet «Monday Night Football».

EKSPERT: Jamie Carragher sammen med kollegaen Micah Richards. Vis mer

Det stopper heller ikke der for Liverpool. Mandag ble det meldt at Merseyside-klubben skal ha kommet til enighet med Southampton om en overgang for stortalentet Roméo Lavia.

Men et tilnærmet samlet engelsk mediekorps melder at også Lavia velger Chelsea over Liverpool.

– Det har vært et skikkelig rot. Det er en vits. Det største problemet med dette er at Liverpool har visst at de har behøvd en midtbaneforsterkning siden august forrige sesong. Det er tolv måneder siden, sier Carragher.

HET: Roméo Lavia var en av få lyspunkter da Southampton rykket ned fra Premier League forrige sesong. Vis mer

Den tidligere Liverpool-spilleren mener at det ikke er eiernes skyld, men at klubben må se på den sportslige strukturen og evnen til å planlegge overgangslogistikken.

Han peker blant annet på at Liverpool har slitt med å komme med en permanent og fullverdig erstatter for den tidligere sportsdirektøren Michael Edwards, som får mye av æren for Liverpools suksess i nyere tid.

Erstatteren Julian Ward var der i seks måneder før han reiste videre, mens tyske Jörg Schmadtke kun er en midlertidig sommerløsning.

Denne sommeren har fem midtbanespillere forsvunnet ut: Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keïta, James Milner og Alex Oxlade-Chamberlain. Kun to har kommet inn.

– De har ikke klart å gjøre avtalene. Det er jobben deres å få avtalene i havn. Spillerne de har kjøpt (Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai) hadde begge utkjøpsklausuler, så de trengte ikke å forhandles, påpeker Carragher.

REKORDSIGNERING: Dersom prisen på over 1,4 milliarder kroner stemmer, er Moisés Caicedo tidenes dyreste kjøp for en Premier League-klubb. Vis mer

Samtidig skaper Chelsea overskrifter med sin vanvittige pengebruk. Om Lavia signerer, vil de passere 900 millioner pund i løpet tre overgangsvinduer under den amerikanske eieren Todd Boehly, ifølge The Athletic.

Det tilsvarer svimlende 12 milliarder norske kroner.

– Nye spillere er det Chelsea-manageren ønsker, og vanligvis får de det! Jeg har ingenting å si om det for å være ærlig. Jeg beklager, svarte Jürgen Klopp da han ble spurt om å kommentere Chelseas overgangsstrategi etter helgens kamp.

The Athletic skriver at det «hviskes stadig høyere» om at Premier League-klubber vurderer å klage inn Chelsea for brudd på det økonomiske regelverket.

Med svært lange kontrakter forsøker Chelsea å spre kostnadene og røde regnskapstall over flere år for å unngå UEFAs økonomiske retningslinjer, kjent som «Financial Fair Play» - også kjent som FFP.

Samtidig knytter de seg til de største talentene og sikrer at de er deres eiendom i mange år fremover.

«Slike lange kontrakter representerer også en stor økonomisk risiko, selv om de kan være et ekstremt nyttig verktøy på kort sikt. Chelsea binder seg til masten, og er helt avhengig av at disse spillerne slår til», skriver TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.

