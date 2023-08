Alexander Sørloth scoret mot Barcelona i syvmålsthriller

(Villarreal-Barcelona 3–4) Alexander Sørloth (27) scoret sitt første mål for sin nye klubb Villarreal i et målrikt oppgjør mot regjerende seriemester Barcelona.

VG

Publisert: 27.08.2023 19:28

Se målet i videovinduet øverst!

Men Sørloths gulkledde lag fikk en grusom start på oppgjøret. Bortelaget Barcelona scoret to ganger i løpet av det første kvarteret.

Midtbaneduoen Gavi og Frenkie de Jong satte hver sin scoring.

Etter det startet en svært gledelig snuoperasjonen for hjemmefansen på Estadio de la Cerámica.

fullskjerm neste GOLAZO: Alexander Sørloth gratuleres etter å ha satt ballen i nettet. 1 av 3 Foto: ANDREU ESTEBAN / EPA / NTB

Tidligere Tottenham-spiller Juan Foyth reduserte først, før et vakkert Villarreal-angrep endte med at Sørloth kunne enkelt sette inn sin første scoring for klubben fra kloss hold.

Etter hvilen fullførte Alex Baena snuoperasjonen for «den gule ubåten». Han løp seg fri på venstresiden før han bøyde ballen lekkert rundt Barcelonas målvakt og inn i nettet.

Likevel var bortelaget på langt nær ferdige for dagen. Ferran Torres utlignet halvveis ut i andre omgang før storscorer Robert Lewandowski sendte Barcelona tilbake i føringen da han scoret i åpent mål fra kloss hold.

Villarreal står nå med tre poeng på sesongens tre første kamper, mens regjerende La Liga-mester Barcelona har plukket syv poeng mot henholdsvis Getafe, Cadiz og Villarreal.

