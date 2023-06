Anmelder flere i politiet etter nakenvisitering

Fotballsupporteren som ble nakenvisitert på Fredrikstad stadion har nå anmeldt to tjenestefolk etter hendelsen.

UØNSKEDE HENDELSER: Da Start gjestet Fredrikstad stadion 11. juni, fikk supporterbråk oppmerksomheten. Vis mer

NRK skrev i går at fotballsupporteren som opplevde å bli nakenvisitert av politiet under fotballkampen mellom Fredrikstad og Start har anmeldt politiet for overdreven maktbruk.

Nå skriver TV 2 at supporteren har anmeldt to sivilkledde politifolk til Spesialenheten.

– Jeg håper dette får konsekvenser for involvert politi og setter lys på at dette ikke er greit, slik at flere ikke opplever det samme, sier supporteren som skal være Start-tilhenger.

Kai Rune Karlsen, som er leder i Starts supporterklubb, Tigerberget, mener det er naturlig å levere en anmeldelse.

– Vi ser på dette som maktovergrep og en krenkelse. Vi kan ikke la det stå ubesvart, og må vite om det er lov eller ikke. Det kan ikke være slik at vi reiser rundt på stadion og må kle oss naken for å komme inn, sier Karlsen til VG.

Politiet i Fredrikstad sier til TV 2 at de ikke får vite hvis tjenestefolk er anmeldt til Spesialenheten.

Hendelsen skjedde på tribunen da Fredrikstad slo Start 3–1 søndag. I etterkant av kampen ble det spredt en video på sosiale medier av en Start-supporter som måtte kle av seg foran politiet.

Årsaken skal være at politiet mistenkte ham for å ha med seg pyroteknikk.

Fredrikstad fotballklubb kom med en pressemelding etter kampen.

Der skrev klubben mellom annet at det ble beslaglagt store mengder alkohol og pyroteknikk, at det var flere episoder med ulovlig bruk av pyroteknikk, hærverk, flere synlige rusede supportere og en rekke alvorlige hendelser.

– Vi ser svært alvorlig på hendelsene, og vil sammen med politiet og IK start gjennomgå og evaluere hendelsene grundig, skriver klubben.

Supporteren skal også ha blitt anmeldt av politiet for å ha truet sikkerheten under kampen.

I tillegg er det opprettet anmeldelser mot andre Start-supportere etter kampen. De skal gjelde vold mot politiet og for hærverk på toalettet.