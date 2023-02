Zlatan åpner for å fortsette karrieren «noen år til»

41 år gamle Zlatan Ibrahimovic var tilbake på fotballbanen søndag etter ni måneders skadefravær. Hvis helsen holder, vil han holde det gående lenge.

MILAN: Zlatan, her fra comebacket søndag 26. februar, åpner for å holde det gående lenge.

27.02.2023 16:56

Den svenske stjernen kom inn i det 74. minutt i Milans 2-0-seier over Atalanta i Serie A. Det var Ibrahmovics første kamp siden 22. mai i fjor.

Etter sesongen, da Milan vant serien, ble Ibrahimovic operert i kneet.

– Jeg kunne ha operert seks måneder tidligere, men jeg lovet treneren at jeg skulle vente. Jeg ville være der for laget og hjelpe dem. Jeg har aldri lidd så mye for en pokal som jeg gjorde sist sesong, sa 41-åringen til DAZN, gjengitt av football-italia.net.

– Jeg led så mye. De siste seks månedene av sesongen kunne jeg knapt spille, men det var sesongen da vi kunne vinne scudettoen (seriemesterskapet), sa han.

Den svenske landslagssjefen Janne Andersson var også glad for å se spisstjernen tilbake på banen.

– Det er gøy å se Zlatan tilbake på banen og i kamp igjen, etter en lang rehabiliteringsperiode, skriver landslagssjefen i en SMS til Aftonbladet.

Til Tuttomercatoweb forteller Ibrahimovic, som har kontrakt med Milan ut sesongen, at han ser forbi denne sesongen.

– Om det fortsetter å være som det er nå, vil jeg fortsette å spille i noen år til, ikke bare neste år.

Milan er likt med byrival og serietoer Inter, som tidligere søndag tapte 0–1 i Bologna. Roma kan ta seg opp på samme poengsum med seier over Cremonese tirsdag.

Opp til serieleder Napoli er det 18 poeng.