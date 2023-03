Marerittrekning for Haaland og Manchester City – trakk Bayern München

Jakten på Champions League-trofeet blir vanskelig også i år for Manchester City. De fikk verst tenkelig trekning i både kvart- og semifinalen.

TOPPSCORER: Erling Braut Haaland er en nøkkelbrikke i jakten på Manchester Citys første Champions League-trofé.





17.03.2023 11:56 Oppdatert 17.03.2023 12:45

Det er åtte lag som gjenstår i årets Champions League. Kvartfinalene spilles 11./12. og 18./19. april.

Erling Braut Haaland er toppscorer i turneringen med ti mål på seks kamper. Det utgjør et snitt på 1,67 mål per kamp.

Nå venter Bayern München i kvartfinalen. Den første kampen spilles på Etihad, mens returoppgjøret en uke senere spilles i Tyskland.

Fakta Slik endte trekningen Kvartfinalene: Inter – Benfica

Real Madrid – Chelsea

Manchester City – Bayern München

Milan – Napoli



Kvartfinalene spilles 11./12. og 18./19. april.

I semifinalene er det slik: Milan/Napoli – Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea – Manchester City/Bayern München Semifinalene spilles 9./10. og 16./17. mai. Vis mer

Og som ikke det var ille nok for Haaland: I en eventuell semifinale venter enten Chelsea eller Real Madrid.

Slik ser Champions League-treet ut.

Erling Braut Haaland har ingen god statistikk mot Bayern München så langt i karrieren.

Han har møtt dem syv ganger og tapt alle gangene. Han har imidlertid scoret fem ganger på disse syv kampene:

Fakta Haaland mot Bayern München

Seriekamper med Dortmund: 26. mai 2020: 0-1-tap

7. november 2020: 2-3-tap (1 mål)

6. mars 2021: 2-4-tap (2 mål)

4. desember 2021 2-3-tap (1 mål)

23. april 2022: 1-3-tap

Supercup: 30. september 2020: 2-3-tap (1 mål)

17. august 2021: 1-3-tap Totalt: Syv kamper, syv tap, fem mål Vis mer

De tre største favorittene (Manchester City, Real Madrid og Bayern München) havnet altså på samme side av treet.

Det betyr at vi får enten Napoli, Inter, Milan eller Benfica i Champions League-finalen. Det betyr gode muligheter for at vi får en nordmann i finalen.

Leo Skiri Østigård og Napoli er favoritter «på andre siden av treet», mens portugisiske Benfica, med Fredrik Aursnes og Andreas Schjelderup på laget, plutselig har en gyllen mulighet til å gå til finalen.

Klokken 13.00 trekkes Europa League-kvartfinalene.