Opprørt etter utsatte Premier League-kamper: – Det ble en tårefull morgen

Jon Hermansen var klar til å ta med hele familien på fotballtur til England, men drømmen om Martin Ødegaard og Arsenal endte i tårer. Det er mange skuffede nordmenn etter avlysningen av Premier League-kampene.

SKULLE PÅ FOTBALLTUR: Jon Hermansen sammen med datteren Adele Marie.

20 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For familien fra Fredrikstad hadde naturligvis ikke tatt et mulig kongelig dødsfall med i beregningene da de bestilte billetter før sesongstart.

Da meldingen om dronning Elizabeths dødsfall tikket inn torsdag kveld, begynte Jon Hermansen å ane at kampen mellom Arsenal og Everton kunne bli avlyst.

– Vi hadde billettene klare og gledet oss fælt. Helt til vi fikk nyheten, forteller familiefaren til VG.

Samtlige kamper i Premier League denne helgen er utsatt som følge av dødsfallet. Det samme gjelder en rekke andre sportsarrangementer i Storbritannia.

Sønnen på 16 år gledet seg stort, mens datteren på 11 år var klar for sin første fotballtur til England, for å se favorittlaget Arsenal.

– Den er blytung. Det ble en tårefull morgen da hun skjønte det, forteller Hermansen.

Martin Ødegaards Arsenal leder Premier League etter seks spilte serierunder, ett poeng foran Erling Braut Haaland og Manchester City.

I FORM: Martin Ødegaard.

Premier League har begrunnet utsettelsen med at de vil vise respekt for dronning Elizabeth. Det har fått flere til å reagere, da de mener det også er respektløst å utsette kamper hvor fans har reist kloden rundt for å få oppleve favorittlaget i aksjon.

Hermansen reagerer også på utsettelsene. Han mener kamper England rundt ville vært en fin anledning til å hedre den avdøde dronningen.

– Jeg synes det er en gammeldags måte å gjøre det på. Jeg tror den beste måten å hedre dronningen på er å vise respekt på store arrangementer. Så fint som de pleier å gjøre det på engelske arenaer, ville blitt fantastisk, mener han.

– Noen snakker om respekt. Jeg ser ikke at det er mindre respektfullt å arrangere ett minutts stillhet og sørgebånd, fortsetter han.

Familien har bestemt seg for å reise til England likevel, da det ikke lar seg gjøre å avbestille hotell og flytur eller få pengene for kampbillettene tilbake. Samtidig jobber faren med å finne billetter til en senere Premier League-runde slik at datterens drøm skal gå i oppfyllelse til slutt.

Men reise til London og kampbillett til Premier League er ikke billig.

– Rent økonomisk ryker det noen kroner. London er ikke et gratissted, sier han.

PÅ PLASS I LONDON: Fra v.: Lasse Mariussen, Geir Magne Skjelbred, Åge Jakobsen, Ole Petter Ledang og Bjørn Magnus Johansen.

Heller ikke fem kompiser fra Fredrikstad-området kommer på kamp. Men Lasse Mariussen tar det med fatning:

– Det er selvfølgelig kjedelig, men det er bare å respektere. Det blir ikke noe fotball, men vi er gode kompiser som drar til England på fotball tre-fire ganger i året.

– Vi er tre Arsenal-supportere og to Liverpool-patrioter som skulle se Arsenal-Everton søndag. Pluss at vi skulle se Liverpool-Wolverhampton på pub lørdag. Nå blir det noe helt annet, og det må vi bare respektere.

– Vurderte dere å bli hjemme?

– Nei, vi fikk beskjed om avlysningen dag vi var på vei til flyplassen i Sandefjord, men vi var aldri i tvil om at vi likevel skulle reise, sier Mariussen.

Forsikring dekker ikke

Kommunikasjonssjef Barne Aani Rysstad i Gjensidige forsikring må skuffe dem som har reist til England i helgen og håper å få tilbake pengene:

– Det er dessverre ikke noe på reiseforsikringen som dekker her. Det handler om arrangementer som av ulike årsaker blir avlyst. Fly som kansellert, sykdom og forsinkelser er noe annet, men ikke at et arrangement blir avlyst. Det er dessverre ikke noe å hente der.

– Har dere fått mange henvendelser om dette etter dronningens død?

– Ja, vi har fått en del forespørsler i denne forbindelsen. Når det gjelder hva som skjer med billetten til fotballkampene, er det ikke noe vi kjenner til.

– Skal få en opplevelse

Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge forteller om pakketurene de har denne helgen:

– Vi har 260 nordmenn som har bestilt billett denne helgen. Vi prøvde å kontakte dem etter at Dronningen døde fredag. Men på det tidspunktet kunne vi bare si at det var usikkert om det ble Premier League-runde. Bekreftelsen på avlysningen kom først etter at de siste av våre kunder hadde reist fredag morgen.

– Hva får kundene tilbake?

– De får tilbake kampbillettens verdi, og vi jobber for at våre kunder skal få en opplevelse likevel – selv om kampen er avlyst.

Zachrisson kan ikke avsløre nøyaktig hva dette blir da VG snakker med henne fredag kveld.

– Mange kjøper ikke hele pakken hos Ving. De ordner for eksempel transporten selv. Derfor vet ikke hvor mange som har valgt å ikke reise.

– Vi hadde 80 personer som reiste fredag morgen. De får igjen verdien av kampbilletten.

– Ikke fly og hotell?

– Nei, de får ikke noen ny reise selv om kampen de skulle ha vært på, er avlyst.