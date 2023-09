Guardiolas vikar sier Bobbs situasjon er endret: – Har kvaliteter Pep setter høyt

MANCHESTER (VG) To av Oscar Bobbs konkurrenter om spilletid forlot Manchester City mot slutten av overgangsvinduet. Nå er situasjonen endret for nordmannen.

NORDMANN NUMMER TO I CITY: Oscar Bobb, her under Manchester Citys oppvarming før Premier League-møtet med Sheffield United for en snau uke siden. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 23:30

Det forteller managervikar Juanma Lillo til VG. Den norske U21-landslagsspilleren ble tema på pressekonferansen fredag, der Pep Guardiolas høyre hånd og assistent møtte mediene i City-managerens fravær.

Kort tid før lørdagens møte med Fulham har City solgt Cole Palmer. En av 20 år gamle Bobbs største konkurrenter om en plass på det stjernespekkede City-laget. I tillegg har den offensive midtbanespilleren James McAtee har gått på lån til Sheffield United.

Nå bekrefter Lillo overfor VG at det rent tallmessig endrer ting for nordmannen. Han fortsetter:

– Jeg har kjent Oscar siden min forrige periode her min forrige periode herLillo var assistenttrener mellom 2020 og 2022. Deretter overtok han et lag i Qatar. Før inneværende sesong returnerte Lillo til Manchester City.. Siden den gangen har han vært en spiller som skilte seg ut. Men det har vært tilfellet for mange andre også, som Cole Palmer og James McAtee, og mange andre spillere.

– Men Oscar har spesielle ferdigheter og spesielle kvaliteter Pep setter veldig høyt, også vi som klubb og av oss (i trenerstaben). Ellers ville han ikke ha vært her. Men vi må la ham gå gjennom en prosess, selv om han har strålende forutsetninger.

Fakta Oscar Bobb og Manchester City: Oscar Bobb, født 12. juli 2003 (20 år gammel).

Fra: Oslo.

Har blitt belønnet med utmerkelsen «årets akademispiller» to år på rad.

Gjorde seg i sommer fortjent til å delta på Citys sesongoppkjøringstur til Asia.

Der gjorde han sakene sine godt og høstet blant annet lovord fra Pep Guardiola

Så langt denne sesongen har han vært en del av kamptroppen, men ubenyttet reserve i supercupfinalen mot Sevilla og Premier League-oppgjørene mot både Newcastle og Sheffield United. Vis mer

VG skrev tidligere denne uken at Bobbs vei til spilletid er svært tøff.

Manchester Evening News’ sjefsskribent på City, Simon Bajkowski, mente den driblesterke kantspilleren hadde rundt seks-syv spillere foran seg i køen i kampen om spilletid.

Men situasjonen har endret seg på en «dramatisk positiv måte» for Bobb, sier Bajkowski til VG fredag. Han sikter til at Palmer og McAtee har forlatt Etihad.

– De to hadde blitt valgt foran Oscar dersom Pep ønsket å bytte noen inn, da spesielt i kamper der han ser det er muligheter for at noen kan utvikle seg. Nå er Oscar førstevalget hans. Han er den eneste spilleren som kommer fra akademiet og som er igjen i laget. Resten er etablerte førstelagsspillere eller i akademiet, sier Bajkowski.

FØLGER CITY TETT: Simon Bajkowski i Manchester Evening News. Vis mer

Engelske medier har for øvrig omtalt Palmer-overgangen som «overraskende». 21-åringen har vært i klubben siden han var seks år og denne sesongen har han fått bra med tillit.

Han scoret i Community Shield-oppgjøret mot Arsenal og i supercupfinalen mot Sevilla.

I tillegg har han blitt byttet inn i en av tre ligakamper.

SOLGT: Cole Palmer, her i feiringen av sitt eget mål i supercupfinalen mot Sevilla i august. Vis mer

Lillo sa på pressekonferansen fredag at det generelt er vanskelig å stå i veien for en spiller som ønsker seg vekk, men mener klubben må være stolt over å ha produsert en spiller som er god nok for Chelsea.

Han fikk også spørsmål om det er vanskelig å få unge spillere – som kan være utålmodige – til å bli i klubben.

– Vi er i en periode nå, ikke bare i fotballen, der vi ønsker at ting skal gå så fort. Jeg sier ikke at det er greia med Cole Palmer, men generelt. Det vet vi. Folk kan spørre «hvor vil du dra» og få til svar at «jeg vet ikke, men jeg vil dit raskt», sier Lillo.

VG informerer: Journalist Mikal Aaserud trente Lyns guttelag da Oscar Bobb spilte der i 2014 og 2015.

PS: Lillo opplyste at den nye signeringen fra Wolverhampton, Matheus Nunes, ikke trente med laget fredag. Det er dermed ikke sikkert om han vil være en del av kamptroppen mot Fulham lørdag. Midtbanespiller Phil Foden og forsvarsspillerne John Stones og Manuel Akanji er mer eller mindre er klare til kamp, opplyste City-treneren.

PS 2: For Erling Braut Haaland & co. er lørdagens kamp den siste før landslagspausen. City kan sikre seg sin fjerde strake av fire mulige seire i Premier League så langt. Kampen kan ses på V Sport Premier League eller Viaplay lørdag klokken 16:00.