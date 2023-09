Stortalentet fikk klar beskjed fra NFF: – Rent trusselbrev

Fra Sverre Nypan var elleve år reiste han og flere andre jevnaldrende fra trondheimsområdet for å spille cuper under lagnavnet Tiger. Da kom det et brev fra fotballkretsen.

LITEN GUTT – STOR FREMTID: Sverre Nypan med pokalen etter Tigers seier i Audi Cup i København i 2018.





Publisert: 07.09.2023 11:30

– Det kan være at avsender ikke så slik på det, men de som mottok det så på det som et rent trusselbrev, sier Arne Nypan til VG.

Han er faren til et av landets aller største fotballtalent. Sverre Nypan (16) har de siste månedene spilt på seg interesse fra de største klubbene i Europa og signert med samme agent som Erling Braut Haaland.

Men da faren og en gjeng andre foreldre satte i gang et kamp- og treningstilbud i privat regi for noen år siden, kom det et brev fra fotballkretsen som ba guttene velge mellom det private eller NFFs opplegg.

STORSPILLER: Sverre Nypan har tidvis vært strålende for Rosenborg. Her mot Crusaders i Conference League-kvaliken.

Denne historien handler om laget Tiger. En treningsgruppe som startet da guttene var ti år. En gang i uken ble de fotballspillerne som ville trene ekstra samlet. Dette var spillere fra alle forskjellige lag og kom i tillegg til den treningen de fikk i sin klubb.

Fra det året guttene fylte elleve år, brukte Tiger deler av sommerferiene på å spille cuper der de møtte god motstand som FC København, Sporting Lisboa og Benfica.

Dette opphørte da guttene ble 14 og flere av dem gikk til Rosenborg.

Da Norge slo Belgia i G17-landskamp i vinter, hadde fire av ti utespillere fra start bakgrunn fra Tiger. Sverre Nypan var skadet og ikke med.

Faren er ikke i tvil om at guttene har hatt god effekt av Tiger-initiativet.

– En ting er at de fikk delta i treninger som hadde høyere kvalitet rent taktisk og teknisk. Det andre handler veldig mye om å skaffe seg referanser. Den erfaringen tror jeg Sverre nyter godt av når han nå spiller store kamper for Rosenborg, forteller Arne Nypan.

BALLTALENT: Sverre Nypan (16) i aksjon mot Odd-forsvarere i Eliteserien.

Nypan mener tilbudet var godt innenfor av flere grunner:

All aktivitet var et supplement til klubbene.

Dialogen med spillernes klubber og trenere var positive

Aktiviteten var begrenset til noen økter i måneden, alle helt frivillige. Cupene var lagt til sommerferien.

De voksne engasjert i Tiger var også svært engasjerte i de respektive klubbene sønnene spilte i

Det var derfor brevet fra fotballkretsen i 2019, underskrevet daglig leder Jan-Roar Saltvik, overrasket pappa Nypan.

«Deltagelse på aktiviteter i regi av «Tigers» eller andre private aktører er ikke forenlig med deltagelse på våre kretslag og NFF Trøndelags Landslagsskole (...) Hvis deres sønn ønsker å fortsette å delta i alle aktiviteter rundt Tiger eller andre private aktører, vil ikke deres sønn lenger være en del av kretslag fra dags dato» sto det å lese.

– Hva tenker du om at det dere sendte ut ble omtalt som et trusselbrev? spør VG Saltvik.

– Vi valgte på et saklig og faktabasert grunnlag å kommunisere konsekvenser slik at de aktuelle spillerne var klar over disse, sier Jan-Roar Saltvik til VG.

Nypan synes brevet var trist og unødvendig.

– Jeg skjønner at det er mange ting rundt Tiger som er gjenstand for diskusjon. Det er plusser og minuser. Jeg ville bare hatt litt mer dialog for å skape en gjensidig forståelse, sier Nypan.

– Hva er de negative sidene?

– Økonomi kan være en faktor som man må være observant på. Følelsen av seleksjon. Det er jo i utgangspunktet et negativt ladet ord og det må gjøres på en smart måte. Man må ha respekt for at det er unge gutter og jenter dette handler om, sier Nypan.

– Det jeg tror kretsen kjenner på er at man blir så godt kjent på kryss og tvers at det til slutt fører til at man bytter klubb for tidlig. Det er sårbart fordi det handler om nærmiljøet, sier Nypan.

Saltvik i fotballkretsen peker på følgende:

– Det er som et formelt organisasjonsledd i NFF og norsk fotball både å påse at formelle krav til å stille lag er ivaretatt og at alle utøveres sikkerhet er ivaretatt.

Han sier den norske spillerutviklingsmodellen bygger på tre punkter.

Spillerens egeninitierte aktivitet

Klubbene som den mest sentrale arenaen for utvikling av spillere. Det tilbudet klubbene gir suppleres etter hvert som spilleren blir eldre og bedre med

NFFs Landslagsskole og toppklubbenes akademistruktur. Denne modellen gir ikke plass til private lag. Modellen har beviselig utviklet spillere på verdensklassenivå - både jente- og guttesiden.

En modell lik Tiger-varianten har vært gjort flere ganger. Aller mest kjent er kanskje laget Fyllingsdalen. Erling Braut Haaland, Jesper Daland og Noah Holm var blant spillerne som var med på et landsomfattende lag som spilte turneringer mot store, utenlandske klubber.

Hugo Vetlesen har tidligere vært klar på at det private akademiet Norsk Fotballakademi har vært viktig for hans utvikling.

Pappa Nypan mener ting er på riktig vei i Norge, og roser talentsjef i NFF Håkon Grøtland og den relativt ferske landslagsskolen.

– Uansett hvilken modell man velger så vil den ha plusser og minuser. Jeg tenker vi må ta et steg tilbake og spørre hva vil vi med fotballen i Norge? Er det viktig for oss å være ekstremt gode i fotball? Eller det viktigere å skape et godt oppvekstmiljø og folkehelse enn selve kvaliteten på spillet? Hvis det viktigste ikke er å bli best og komme til VM så legger det tydelige føringer for hvilken modell vi bør velge, sier Nypan.