Wolverhampton sparker manageren seks dager før sesongåpningen

Julen Lopetegui sitter ikke på trenerbenken når Wolverhampton sesongåpner borte mot Manchester United førstkommende mandag.

ADJØ: Julen Lopetegui forlater Wolverhampton kun seks dager før årets første ligakamp. Vis mer





Publisert: 08.08.2023 Oppdatert: 08.08.2023 22:45

Det skriver klubben selv i egne kanaler tirsdag kveld. Wolverhampton endte på 13.-plass i Premier League forrige sesong.

Den spanske 56-åringen og klubben går hver sin vei etter en gjensidig enighet, ifølge klubbens hjemmesider.

Dermed ble det 27 kamper for Lopetegui som hovedtrener for Wolverhampton. Han kom til klubben i november i fjor.

– Selv om ambisjonen vår har vært å gå inn i den nye sesongen sammen, er det offentlig kjent at det har vært forskjellige meninger om noen sentrale temaer. Alle parter var enige om at det ville være best å skilles i forkant av den nye sesongen, sier sportsdirektør Matt Hobbs.