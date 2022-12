Gjestearbeidere i Qatar i ekstase av Brasils fotballmagi

DOHA (VG) Den fake Brasil-skjorta kastes i ekstase. Det viftes med brasilianske flagg. Samba-variantene sitter løst. Det lønner seg å heie på det beste laget.

Sindre Øgar, VG

Bjørn S. Delebekk (foto), VG

7 minutter siden

På en cricketbane i Doha er tusenvis av gjestearbeidere oppslukt i Brasils vidunderlige fotball mot Sør-Korea.

De sitter lydig på gresset. Øynene på storskjermen. Her er ikke øl eller andre forstyrrende elementer. Nesten ingen kvinner, heller. De fleste er unge, asiatiske menn som er her for å se på fotball.

Vinicius Junior får alle på bena da han sikter Brasil i ledelsen. Da Neymar scorer 2–0 på straffe, føles ikke Rio de Janeiro så altfor langt unna.

– Jeg elsker Sri Lanka, jeg jobber i Qatar og jeg heier på Brasil, roper 23 år gamle Asran i spetakkelet.

Han snakker også på vegne av kompisene Arafath (22) og Fawas (25). Tre venner som startet livet i Sri Lanka.

Nå står de med parykker, identiske Brasil-trøyer, 10-ere på ryggen, omtrent samme kledelige skjegget – og hvite sneakers som må komme rett fra boksen.

– Neymar! Neymar! roper de om hvorfor akkurat Brasil.

Sitt eget landslag har de gitt opp for lengst, med særdeles god grunn. Sri Lanka er nummer 207 på FIFA-rankingen, altså bortimot verdens verste fotballandslag.

– Jeg har alltid holdt med Brasil, selv om de hadde møtt Sri Lanka, smiler en av de tre kameratene.

Hjemlandet nekter de å derimot å gi opp.

Asran er gift og har to barn, en sønn på seks og en datter på tre. Han er bare 23. Nå bor han på rom med de to vennene – og deler leilighet med tolv.

– Landet vårt er i økonomisk krise. Det er derfor vi flyttet hit. Det var tungt å dra, forklarer han.

Hver eneste dag ringer han hjem til familien og barna.

– Hva med fremtiden?

– Fremtiden er god. Vi skal tilbake til Sri Lanka og gjøre business. Jeg vil starte noe eget.

Trioen jobber med å installere og fikse airconditionanlegg, noe det ikke er et ubetydelig behov for i Qatar.

– Jeg har mange ideer, røper Asran, og ser for seg å gjøre butikk på aircondition i boliger og hoteller i hjemlandet.

Planen er å være i Qatar i to år til. Spareplanen er å sette av 75 prosent av alt han tjener.

– Da er det fint at vi kan se VM-kampene gratis her, sier han om fanzonen som kalles «Industrial Area».

En gigantisk skjerm er satt opp på Asian Town Cricket Stadium. Det er er rigget til spesielt for fremmedarbeidere i Qatar.

De har ikke råd til billetter til VM-kampene.

De tre vennene sier at de jobber åtte timer hver dag. De er fornøyd med arbeidsvilkårene.

Arbeidsforholdene til migrantarbeidere hos VM-verten Qatar har blitt sterkt kritisert, blant annet av Amnesty International.

Kafala-systemet gjør at arbeidsgiveren har stor makt over arbeiderne, og kan gjøre det vanskelig for dem å forlate landet eller bytte jobb.

Amnesty mener dessuten at en stor andel av dødsfallene blant arbeidsinnvandrerne mangler en troverdig forklaring.

BRASIL-FANS: Qusier Ali og Qasim fra Pakistan.

Den sprudlenden duoen Qusier Ali og Qasim fra Pakistan er også til stede for å hylle Brasil.

– Brasil har vært laget vårt hele livet. De har hatt så mange gode spillere. Ronaldo. Pelé, forklarer de.

De er mekanikere og har syv år bak seg i Qatar.

– Happy, happy. Jeg elsker Pakistan, men jobber her, sier Qusier Ali.

Mohammed Nazmul Islam (t.h) og Mohammed Shoel Mia i Brasil-trøyer.

Mohammed Nazmul Islam og Mohammed Shoel Mia fra Bangladesh er midt i 20-årene og jobber på supermarkedet Al Meera. Der pakker de alt mulig, forteller de. Nå har de fri.

– Brasil spiller god fotball. Vi har alltid likt dem, forteller de.

PS! Brasil vant 4–1 over Sør-Korea i åttedelsfinalen og møter Kroatia i kvartfinalen.