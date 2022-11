England-sjef Gareth Southgate får kritikk – pepet ut etter tannløs forestilling

AL KHOR (VG) (England – USA 0–0) Heller ikke denne gangen klarte England å få has på USA i et VM-sluttspill. Etter en svært tam kamp rynker ekspertene på nesen.

forrige



















fullskjerm neste SLITER: England-manager Gareth Southgate etter kveldens kamp mot USA 1 av 9 Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

25. nov. 2022 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Det store spørsmålet er om manageren, med en så talentfull gjeng, kan endre kampbildet med taktiske endringer og bytter når det ikke fungerer, skriver den tidligere engelske landslagsspilleren Gary Lineker på Twitter.

USA skapte sjokkbølger fra Belo Horizonte og til hele fotballverdenen med sin sensasjonelle og totalt uventede triumf over engelskmennene i 1950, og heller ikke i 2010 klarte «Three Lions» å knekke amerikanerne i VM-sammenheng.

Mens USA-laget for 72 år siden besto av deltidsspillere, er USA i ferd med å bygge et stadig mer spennende lag – fire år før de selv skal arrangere verdensmesterskapet i «soccer».

Også i den første omgangen på Al Bayt, det enorme «teltet» midt i ørkenen noen mil nord for Doha, slet et energiløst England med å dominere skikkelig.

– Det er en ganske spektakulær prestasjon av England å ha så mange talentfulle spillere og se så bleke ut, skriver fotballskribenten Daniel Taylor i The Athletic.

Tabloidavisene var heller ikke nådige:

På tribunen traff nok det speaker- og DJ-dominerte showet før kampstart hjertene til amerikanerne i større grad enn engelskmennene, som forsøkte å overdøve arrangørens lys- og flammeshow med mer klassisk, engelsk tribunesang.

Det engelske publikumet lot seg neppe engasjere av det som skjedde i åpningsminuttene heller, men da de første gjespene snek seg frem og øynene stadig oftere gled ned mot mobiltelefonene, vartet England for første gang opp med et velfungerende angrep.

Etter flott spill på høyresiden landet ballen hos Harry Kane, men avslutningen hans gikk via en amerikaner og ut.

Fakta VG-børsen: England - USA England (4-3-3):



Jordan Pickford 5 Kieran Trippier 5

John Stones 5

Harry Maguire 6

Luke Shaw 3 Jude Bellingham 3

Declan Rice 4

Mason Mount 3 Bukayo Saka 5

Harry Kane 4

Raheem Sterling 3

USA (4-3-3): Matt Turner 5 Sergiño Dest 6

Walker Zimmerman 6

Tim Ream 5

Antonee Robinson 6 Weston McKennie 6

Tyler Adams 5

Yunus Musah 5 Tim Weah 5

Haji Wright 4

Christian Pulisic 7 BB Vurdert av Mikal Aaserud. Vis mer

I andre enden klarte Weston McKennie ikke å sette en tilsvarende god mulighet under tverrliggeren, mens Christian Pulisic hamret ballen litt lavere – og rett i metallet.

På tampen hadde Mason Mount også et forsøk, men fjerdedommerens sparsommelige tilleggsminutt oppsummerer hvor lite som egentlig skjedde før pause.

– Det virker som England kom til denne kampen og forventet en seier. Midtbanen har vært ikke-eksisterende, sa den tidligere landslagsspilleren Micah Richards ved pause, ifølge BBC.

Heller ikke den første halvdelen av andre omgang gjorde antydninger til utslag på Richters skala. Likevel ventet England-sjef Gareth Southgate, som stilte uforandret fra 6–2-seieren mot Iran, helt til kampens 69. minutt med å gjøre endringer.

Southgate tok ut Jude Bellingham og Raheem Sterling, og byttet inn Jordan Henderson og Jack Grealish.

– Interessante bytter, skrev fotballegenden Gary Lineker på Twitter – muligens med et snev av sarkasme.

– Utrolig at Southgate har sett 65 minutter av dette og ikke gjort noen bytter, mener fotballanalytikeren Michael Cox.

Også tidligere Manchester United-spiller Gary Neville hadde noe på hjertet.

– At Foden ikke spiller er en stor skam. Jeg synes han er landets suverent mest talentfulle spillere. Han bør spille i dette laget, sier Neville i ITVs studio.

Byttene satte heller ikke fyr på England. Da klokken nærmet seg 78 minutter, kom også Marcus Rashford inn for Bukayo Saka.

– Forbausende at vi har brukt 14 spillere så langt, men likevel er vår mest talentfulle spiller fortsatt på benken, skriver Michael Owen (40 mål på 89 landskamper) på Twitter – uten å eksplisitt røpe hvem han snakket om.

På overtid fikk England sin første mulighet etter sidebyttet, men Harry Kane headet utenfor.

– Jeg visste at det kom til å bli tøft å gjenta en sånn prestasjon som vi hadde sist. Jeg er veldig fornøyd med hvordan spillerne gjorde det, sier Southgate til ITV.

Den målløse forestillingen endte imidlertid med pipekonsert fra England-publikumet, som likevel kan forberede seg på åttedelsfinale.

Ettersom målforskjell gjelder foran innbyrdes oppgjør, skal det imidlertid svært mye til for at England ikke tar seg videre fra gruppen. Wales må vinne med fire mål i siste kamp for å passere England.