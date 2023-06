Haaland krever å få varemerke slettet

Erling Braut Haaland fikk ikke innvilget søknaden om retten til eget navn, «Erling Haaland». Nå har han klaget til Patentstyret.

KRAV: Erling Braut Haaland har sendt inn klage til Patentstyret etter at han ikke fikk patent på eget navn.

28.06.2023 11:35

Erling Braut Haaland fikk avslag på søknaden om varemerkenavnet «Erling Haaland», noe som skyldes at en 29-åring fra Oslo allerede eier varemerket.

Nå krever Manchester City-stjernen at varemerket slettes. Det skriver TV 2.

Tidligere denne måneden skrev VG om Haalands tre søknader til patentstyret i Norge. Søknadene gjaldt sitt eget varemerke:

Hans egen signatur

Lotus-feiringen

Navnet «Erling Haaland»

De to første ble godkjent uten problemer, det siste ble ikke, og Haaland fikk tre måneders frist på å klage på avgjørelsen.

Nå har jærbuen, gjennom advokatfirmaet Schjødt, sendt inn begjæring om administrativ overprøving av varemerker.

Det vil si at man kan be Patentstyret om å kjenne et varemerke ugyldig fordi de er egnet til forveksling med en tidligere rettighet. Det kan være et varemerke, et foretaksnavn eller et forretningskjennetegn.

I begjæringen henviser Haaland til flere paragrafer i varemerkeloven og krever at innehavers varemerkeregistrering skal slettes. I begjæringen skrives det at «kravstiller har således rettslig interesse».

Det pekes blant annet på at innehavers søknad om varemerket ble sendt inn kort tid etter at Haaland begynte å gjøre seg bemerket som fotballstjerne i Premier League, og at Haaland selv i lang tid har brukt navnet til promotering av varer og tjenester.

«Dette tilsier at varemerkeregistreringen er gjort med hensikt om å forhindre kravstiller fra å bruke merket og for å havne i en forhandlingsposisjon overfor kravstiller som allerede har tatt i bruk merket, noe som trekker i retning av at registreringen har skjedd i ond tro», skriver Schjødt i begjæringen, gjengitt av TV 2.

Patentstyret vil nå sende kravet til 29-åringen fra Oslo som får én måned på å svare. Deretter vil Patentstyret fatte en avgjørelse.

– Det avgjørende blir etter dette om innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, sier Andreas Bostad i Patentstyret til TV 2.