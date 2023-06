Norges lille EM-håp enkelt forklart

Systemet kan fremkalle hodepine. Men nå gjør vi Norges vei til EM enklere for deg, med seks spørsmål og svar.

Sjansene for EM-spill er små for Erling Braut Haaland og landslaget.

21.06.2023 12:09 Oppdatert 21.06.2023 12:32

SVAR: Nei. Men sjansene er kraftig svekket. For å gå videre fra EM-kvalifiseringsgruppen, må nesten alt gå Norges vei.

SVAR: Greia er at kun to lag går videre fra gruppen. Norge har hatt en marerittstart (fire av 12 mulige poeng). Derfor må de, etter all sannsynlighet, vinne de fire resterende kampene.