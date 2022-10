NFF-seier i rettssak - får millionerstatning

Norges Fotballforbund (NFF) vant frem i søksmålet om ulovlig bildebruk av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

LANDSLAGSDUO: Et bilde av landslagskaptein Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er årsaken til konflikten.

27. okt. 2022 16:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det var NRK arrow-outward-link som omtalte saken først.

-- Trannel International Limited og Kindred (London) Limited dømmes i fellesskap til å betale vederlag til Norges Fotballforbund med kr 1 800 000, heter det i domsslutningen som ble avsagt torsdag.

NFF får i tillegg dekket sine saksomkostninger. Ifølge domsslutningen må Trannel International Limited og Kindred (London) Limited betale 538 815 kroner i fellesskap.

Konflikten oppsto tilbake i 2021. Den 24. mars, på en såkalt såkalt Instagram-story, la Unibet (som eies av det dømte selskapet Trannel) ut et bilde av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i landslagsdrakt. Det fikk Norges Fotballforbund til å gå rettens vei.

Forbundet skal ha argumentert med at det var de som hadde rettighetene til kommersiell bruk av bildene av landslagsspillerne, ifølge dommen. NFF mente også at erstatningssummen burde speile det at sponsorer betaler dyrt for å bruke bilder av spillerne.

– Ved vurderingen av rimelig vederlag skal det tas hensyn til at NFFs sponsorer betaler store beløp for retten til å bruke bilder av spillerne. Det er relevant hva andre ville måttet betale for tilsvarende rettighet.

Tomas Øivind Kristensen fra advokatfirmaet Kleven & Kristensen representerte NFF i saken.