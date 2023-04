Bodø/Glimt snudde i generalprøven mot Molde − Grønbæk sørget for revansje

MOLDE (VG) (Molde - Bodø/Glimt 2–3) Bodø/Glimt lå under 0–2, men Albert Grønbæk (21) sørget for seier i siste test før eliteseriesesongen settes i gang.

MATCHVINNER: Albert Grønbæk satte inn seiersmålet mot i generalprøven mot Molde. Her fra en tidligere kamp.





02.04.2023 14:52 Oppdatert 02.04.2023 15:17

I sluttminuttene satte dansken inn seiersmålet kontant i nettet, og sikret dermed Glimts første seier over de regjerende serie- og cupmesterne siden 2021. I fjor vant Molde begge oppgjørene i serien, i tillegg til cupfinalen på våren.

– Jeg synes det er en god fotballkamp. Vi spiser oss inn i kampen og går til pause med 2–2, og det er artig at vi klarer å vippe det med en fantastisk kontring, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG etter å ha sett Grønbæk sette inn matchvinnermålet.

Men gjestene fikk overhodet ingen optimal start på generalprøven i solbadet på Aker Stadion.

– Det er litt enkle mål vi slipper inn. Vi spiller med litt for stor risiko når de presser høyt, men jeg føler vi fikk justert det, sier Knutsen.

Moldes venstrebeinte vingback Kristoffer Haugen sørget for en drømmestart for hjemmelaget da Kristian Eriksen skaffet frispark like utenfor 16-meteren etter kun seks minutters spill.

Haugen curlet frisparket inn bak Glimt-keeper Nikita Haikin, og la inn en god søknad til å bli Moldes frisparkskytter med kaptein Magnus Wolff Eikrem på benken fra start mot Glimt.

– Den var grei, den, smilte Haugen på VGs sending i pausen.

GENERALPRØVE: Regjerende serie- og norgesmester Molde tok imot serietoer og cupfinalist Bodø/Glimt til siste treningskamp før sesongstart på Aker Stadion.

De regjerende seriemesterne kom klart best i gang på hjemmebane, og økte ledelsen etter en halvtimes spill. Moldes nye stjernespiss Veton Berisha snappet opp ballen på gjestenes halvdel og fant angrepsmakker og landslagsspiller Ola Brynhildsen.

Brynhildsen var nådeløs innenfor 16-meteren og banket til, og økte ledelsen for vertene med en strålende avslutning i nettaket.

Bortelaget så mer eller mindre sjanseløse ut på dette tidspunktet, men brukte likevel ikke lang tid på å redusere.

Molde-trener Erling Moe mener laget slapp Bodø/Glimt for enkelt inn i kampen igjen:

Litt ut av ingenting fikk Glimt en overgangsmulighet, og Sondre Sørli stormet i angrep. Høyrevingen fant Faris Pemi på bakerste stolpe, som skled inn reduseringen fem minutter etter Moldes andre scoring.

Sørli, som røk korsbåndet i 2021 og kun startet seks kamper i fjorårssesongen, hadde en svært positiv opptreden for gjestene i generalprøven. Etter å ha lagt til rette ved reduseringen, tok kanten saken i egne hender like før pause.

Etter en corner og mange dueller i feltet datt ballen ned i returrommet, hvor Sørli prøvde lykken med venstrebeinet. Forbi Molde-keeper Jacob Karlstrøm suste avslutningen, og det sto 2–2 etter første omgang.

Glimt burde ha gått i ledelsen tidligere i andre omgang enn ved Grønbæks scoring, for Faris Pemi fikk en gigantisk sjanse til å bli tomålsscorer halvveis ut i omgangen. Igjen var Sørli tilrettelegger, men spissen klarte ikke å treffe mellom stengene da han avsluttet seks meter fra mål.

Men Grønbæk reddet dagen for Glimt, som stakk av med seieren i siste test før sesongstarten neste mandag.

Eliteserien sparkes i gang andre påskedag. Mandag 10. april spiller samtlige eliteserielag sin åpningskamp, og både Molde og Bodø/Glimt åpner på bortebane. Molde møter Tromsø på Romssa Arena, mens Bodø/Glimt møter Sarpsborg 08 på Sarpsborg Stadion.