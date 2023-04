Martin Ødegaard «lurte» Leeds: Målfest da Arsenal svarte Manchester City

(Arsenal–Leeds 4–1) Arsenal-spiss Gabriel Jesus (25) har gjenoppstått som målscorer. Da var Martin Ødegaard først fremme for å feire.

01.04.2023 17:55 Oppdatert 01.04.2023 18:14

Gabriel Jesus har ikke scoret i Premier League siden 1. oktober. Men dagen før palmesøndag satte brasilianeren to baller i nettet.

Manchester City gjorde jobben, og vel så det, mot Liverpool tidligere lørdag, og la press på Arsenal i kampen om ligagullet. Men London-laget svarte og har fortsatt begge hendene på rattet der.

– Arsenal dominerte kampen fullstendig, sa tidligere landslagsspiller for Skottland Pat Nevin på BBC etter kampen.

– Solid. De vinner veldig, veldig fortjent, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland på sending.

STRAFFESCORING: Gabriel Jesus satte ballen i mål fra elleve meter, Arsenal-kaptein Martin Ødegaard er fornøyd.

Men Leeds startet friskt på Emirates. Gjestene hadde flere gode og noen store muligheter etter en halvtimes spill, med nederlenderen Crysencio Summerville sentral i det offensive Leeds-trykket. Men solid keeperspill av Aaron Ramsdale sørget for at det ikke ble nettkjenning for gjestene.

Så svarte Arsenal umiddelbart, etter 32 minutter ble Gabriel Jesus lagt i bakken av Luke Ayling. Hjemmelaget forsøkte seg på et lite straffetriks:

Martin Ødegaard gikk frem til straffemerket med ballen i hendene, mest sannsynlig for å få Illan Meslier til å tro at kapteinen skulle ta straffen, men det var bare et triks. For nordmannen ga ballen til Gabriel Jesus. Han satte straffesparket iskaldt midt i mål, etter en finte.

Dette trikset har Arsenal brukt før mot Manchester City:

Fakta Slik gikk de andre kampene i Premier League lørdag: Manchester City–Liverpool 4–1 Bournemouth–Fulham 2–1 Brighton–Brentford 3–3 Crystal Palace–Leicester 2–1 Nottingham Forest–Wolverhampton 1–1 Chelsea–Aston Villa (spilles klokken 1830) Vis mer

Lagene var så vidt i gang med 2. omgang før Arsenal satte fart fremover på venstresiden. Oleksandr Zintsjenko spilte opp Gabriel Martinelli som slo inn foran mål, ballen gikk forbi det som var Leeds-spillere og traff Ben White, han satte ballen i mål via tverrliggeren.

Jesus har slitt med skader og har vært ute, men lørdag 1. april er ingen spøk for Gabriel Jesus. Etter 54 minutter la han på til 3–0 da han skled inn ballen fra 7–8 meter.

Så valgte Arsenal-manager Mikel Arteta at det var nok, og sendte inn Bujayo Saka for Jesus.

Danske Rasmus Kristensen satte inn et trøstemål for gjestene etter 76 minutter. Ballen endret retning da den traff ryggen til Zintsjenko og Ramsdale var rimelig sjanseløs i Arsenal-målet.

Så tegnet Ødegaard seg på listen for målpoeng da han serverte Granit Xhaka seks minutter før full tid. Ødegaard slo et prefekt innlegg og traff hodet til Xhaka:

Forrige gang Gabriel Jesus scoret i Premier League var 1. oktober da Arsenal slo Tottenham 3–1. Jesus scoret da Arsenals andre mål.