Fotballstjernen trodde hun skulle dø der hun lå. Hun ble angrepet med jernstang.

I fjor ble fotballstjernen Kheira Hamraoui overfalt. Siden har idrettsverdenen vært vitne til et drama som minner om såpeoperaen under OL på Lillehammer.

Kheira Hamraoui (t.v.) har vunnet Champions League, men det siste året har hun og ekslagvenninne Aminata Diallo (høyre) fått oppmerksomhet av noe helt annet sportslige årsaker.

Kheira Hamraoui trodde hun skulle dø der hun lå på veien. Over henne sto en maskert angriper med et jernrør i hånden. Det brukte han til å slå leggene hennes.

Noen øyeblikk senere var det over. Hamraoui var påført et stort blåmerke og flere kutt på bena, som daglig ble brukt til å spille fotball for storklubben Paris Saint-Germain.